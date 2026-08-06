Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Λασιθίου - Εστάλη μήνυμα από το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Νωρίς το πρωί εστάλη στους κατοίκους μήνυμα ετοιμότητας από το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ανέφερε πως «η φωτιά είναι σε χορτολιβαδική έκταση, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες. Η πυροσβεστική και η πολική προστασία είναι εκεί. Το ευχάριστο είναι πως δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι υπό έλεγχο».

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, προληπτικά εκδόθηκε το 112, για ενημέρωση και δεν υπάρχει ανησυχία για τον οικισμό.



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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026

Πηγή: skai.gr

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