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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Λασιθίου - Εστάλη μήνυμα από το 112

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

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φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Νωρίς το πρωί εστάλη στους κατοίκους μήνυμα ετοιμότητας από το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ανέφερε πως  «η φωτιά είναι σε χορτολιβαδική έκταση, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες. Η πυροσβεστική και η πολική προστασία είναι εκεί. Το ευχάριστο είναι πως δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι υπό έλεγχο».

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, προληπτικά εκδόθηκε το 112, για ενημέρωση και δεν υπάρχει ανησυχία για τον οικισμό. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά λασίθι Μήνυμα 112
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