Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε η οικογένεια του αγαπητού δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, η οποία έδωσε στο φως της δημοσιότητας τις λεπτομέρειες για τη κηδεία του, η οποία θα γίνει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια ενθαρρύνει όσους το επιθυμούν, να προχωρήσουν σε δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς αντί σε κατάθεση στεφάνων, ενώ παράλληλα εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όσους τους στήριξαν τις τελευταίες δύσκολες ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος

Πηγή: skai.gr

