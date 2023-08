Κομισιόν: Οι φωτιές στην Ελλάδα είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία της ΕΕ

Ως τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ χαρακτήρισε σήμερα τις πρόσφατες φωτιές στην Ελλάδα – κυρίως στον Έβρο - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ανταποκρινόμενοι στις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της ΕΕ, ενεργοποιήσαμε μια τεράστια επιχείρηση μέσω του #rescEU στην Ελλάδα στέλνοντας: - 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα,1 ελικόπτερο, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα» δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Janez Lenarčič, κατά την ενημέρωση για την λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Responding to the largest wildfires in EU history, we've activated a massive #rescEU operation in Greece.



🛩️ 11 firefighting planes

🚁 1 helicopter

👩‍🚒 407 firefighters

🚒 62 vehicles



In addition, in response to this weekend's explosion in Romania, 12 severe burn patients were… pic.twitter.com/dO0OW14r2x