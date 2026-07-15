Κικίλιας: 44 νέα οχήματα στο Λιμενικό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Παραλήφθηκαν 44 νέα οχήματα για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τα οποία θα διανεμηθούν άμεσα σε Λιμενικές Αρχές σε όλη την Ελλάδα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητάς του.

Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε πως το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» αποτελεί βασικό μέρος της πολιτικής για την ενίσχυση της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση του προγράμματος έγινε με διαυγείς και επιτυχημένες διαδικασίες, με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του Λιμενικού Σώματος.

Στην παραλαβή 44 νέων οχημάτων προχώρησε σήμερα στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τα οποία θα κατανεμηθούν άμεσα σε Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λιμενικού Σώματος σε όλη τη χώρα.

Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιήθηκε μέσω διαγωνισμών που ωρίμασε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία μου στη σημερινή εκδήλωση παραλαβής και ένταξης των νέων οχημάτων, που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του υπουργείου, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το σύνολο των οχημάτων που παραλαμβάνει σήμερα το Λιμενικό Σώμα αποτελεί κομμάτι του "ΑΙΓΙΣ", του οποίου ο ίδιος εκκίνησε τις προκηρύξεις και τις συμβασιοποιήσεις των έργων, ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας. «Η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος και η ασφάλεια του πολίτη, έχουν κεντρική θέση στην πολιτική μας. Αυτή η προτεραιότητα αποδεικνύει στην πράξη ότι σύγχρονα μέσα, κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη και ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να οδηγήσουν σε αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του Λιμενικού Σώματος. Δεσμεύτηκα στον πρωθυπουργό και στον ελληνικό λαό ότι το τεράστιο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που αφορά την Πολιτική Προστασία, το Λιμενικό Σώμα, την Προστασία του Πολίτη, το ΕΚΑΒ κλπ θα υλοποιηθεί και υλοποιήθηκε, όπως βλέπετε, στο ακέραιο, με διαδικασίες οι οποίες ήταν διαυγείς, επιτυχημένες και τώρα παραδίδονται σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο ΕΚΑΒ, όλα αυτά τα οποία σχεδιάσαμε από κοινού και υλοποιήσαμε».

Όπως επισήμανε: "Προχωράμε στο ΑΙΓΙΣ 2, ώστε το Λιμενικό Σώμα να προμηθευτεί πλοία ανοιχτής θαλάσσης, καταδιωκτικά σκάφη, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, εναέρια drones, συστήματα επιτήρησης, το VTMIS και το ΕΣΟΘΕ", προσθέτοντας ότι το Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο «έχουν την ανάγκη ενός σύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων -και ο σχετικός διαγωνισμός είναι ήδη στον αέρα- που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και όλων των νέων μέσων που απαιτούνται, θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ακόμα καλύτερα στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες και με τις νέες τεχνολογίες να ελέγχουμε τα λιμάνια μας, να αστυνομεύουμε την ΑΟΖ και αύριο τα θαλάσσια πάρκα και τα υποθαλάσσια καλώδια, καθώς και να αντιμετωπίζουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την παράνομη αλιεία, να προστατεύουμε τις θάλασσές μας από περιβαλλοντικές μολύνσεις κ.οκ.».

«Όλα αυτά θα προχωρήσουν» δήλωσε ο κ. Κικίλιας, έτσι ώστε «παράλληλα με τις προσλήψεις αντρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος που κάνουμε, να ξέρουν οι νησιώτες μας, να ξέρουν οι Έλληνες, να ξέρει όλος ο κόσμος ότι είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε με όλα τα μέσα τα οποία απαιτούνται. Θα κάνουμε ξανά τη δουλειά με αποτελεσματικότητα, σοβαρότητα, διαυγείς διαδικασίες και στο τέλος, θα έχει το υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, όλα αυτά τα μέσα για την υπεράσπιση της πατρίδας μας».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, από την πλευρά του τόνισε: «Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΕΑΤ δημιουργήθηκε για να επιταχύνει την υλοποίηση κρίσιμων εθνικών έργων. Σήμερα, ο ρόλος αυτός αποτυπώνεται στην πράξη. Οι δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια των 44 οχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, ωρίμασαν και ολοκληρώθηκαν εγκαίρως από τη Μονάδα, σε στενή συνεργασία με το τπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παράδοση του εξοπλισμού στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αποδεικνύει ότι όταν οι δημόσιες συμβάσεις προχωρούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε ισχυρότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενισχυμένη προστασία των θαλάσσιων συνόρων και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες».

Ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, με τη σειρά του ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Είναι άλλη μία μέρα με πολύ υψηλό συμβολισμό, μία μέρα ευτυχίας για το Λιμενικό Σώμα να παραλαμβάνει τέτοιο σύγχρονο εξοπλισμό. Η ευθύνη τώρα έρχεται σε εμάς, να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί οπωσδήποτε, πίσω από τα επιχειρησιακά μέσα, -χερσαία, εναέρια, θαλάσσια- υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν τα δικά μας τα στελέχη του Λιμενικού και είναι δική μας η δέσμευση να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους σκοπούς που ανέφεραν και ο κύριος Σταμπουλίδης και ο κύριος υπουργός. Τους ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, των νησιωτών, των ταξιδιωτών και των ναυτιλλομένων μας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η προμήθεια των συνολικά 44 οχημάτων χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία ΕΣΠΑ 2021-2027». Η προμήθεια των οχημάτων εντάσσεται στην πράξη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 32.122.000 ευρώ, «Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών», η οποία έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία 2021-2027», στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης οτι: "Μέσω της εν λόγω προμήθειας καθίσταται πιο αποτελεσματική η συνδρομή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η χρήση των ανωτέρω οχημάτων θα συμβάλλει ενεργά στην ασφάλεια των πολιτών τόσο με προληπτικές δράσεις- μέσω της εκτέλεσης περιπόλων- όσο και με κατασταλτικές δράσεις όπως η απομάκρυνση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, καθώς και η παροχή δευτερογενούς βοήθειας σε πληγείσες περιοχές και πληθυσμούς."

Τα νέα οχήματα τύπου Pick-Up, μοντέλου Ford Ranger και ισχύος 170 ίππων, φέρουν δυνατότητα επιλεκτικής κίνησης και στους τέσσερις τροχούς, με εξαιρετικές δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου, μεγάλη ικανότητα φόρτωσης και ελκτικής δύναμης, παρέχοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα άνεσης, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας κίνησης. Τα οχήματα επιβατικού τύπου, μοντέλου Opel Astra και ισχύος 130 ίππων, χαρακτηρίζονται για τα υψηλά επίπεδα άνεσης και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας κίνησης, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς κίνησης.

Στην τελετή στην οποία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου, κ.κ. Νήφων, παρέστησαν επίσης ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλης Κουτουλάκης, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο πρόεδρος του ΝΕΕ Γεώργιος Αλεξανδράτος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι υπαρχηγοί του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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