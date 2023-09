Στο σκοτάδι βυθίστηκε ο Βόλος εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελλάδα 21:00, 27.09.2023 linkedin

Με την τάση της ηλεκτροδότησης για πολύ ώρα να «τρεμοπαίζει» σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, έγινε ολική διακοπή