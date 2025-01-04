Ηράκλειο: Σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταφέρονται 67 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση μεταφοράς των 67 μεταναστών που εντοπίστηκαν το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 67 άνδρες που εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο, το οποίο τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Οι μετανάστες μεταφέρονται με λεωφορεία σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.