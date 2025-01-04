Λογαριασμός
Ηράκλειο: Σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταφέρονται 67 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης

Οι 67 άνδρες που εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο, το οποίο τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού

Λιμενικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση μεταφοράς των 67 μεταναστών που εντοπίστηκαν το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 67 άνδρες που εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο, το οποίο τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Οι μετανάστες μεταφέρονται με λεωφορεία σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κρήτη Μετανάστες
