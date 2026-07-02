Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ακινητοποιημένα είναι το πρωί της Πέμπτης τα αυτοκίνητα στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση: στην κάθοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφ. Σχιστού με 1.300 μέτρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Φυλής στο ύψος του Καματερού, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγγρού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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