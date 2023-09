Γενική απεργία την Πέμπτη: Το απόλυτο χάος με τα ΜΜΜ στην Αθήνα - Πώς θα κινηθούν, τι ισχύει για κάθε μέσο Ελλάδα 22:00, 20.09.2023 linkedin

Κανονικά τα λεωφορεία στην Αθήνα, αλλά όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στην απεργία του ΕΚΑ - Έως τις 13:30 μετρό και τραμ - Χωρίς Ηλεκτρικό όλη τη μέρα - Κανονικά οι πτήσεις - Το πρωί η απόφαση για τα τρόλεϊ - Χειρόφρενο μετά τις 21:00 στον Προαστιακό