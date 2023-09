Απορρίφθηκε και το νέο αίτημα αποφυλάκισης του Φρέντη Μπελέρη Ελλάδα 16:47, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το αλβανικό ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς εκρινε ότι είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα