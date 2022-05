Τη μνήμη του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στη Μινεσότα των ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια, τιμά σήμερα η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Μάλιστα, ανήρτησε και πανό, στέλνοντας μήνυμα κατά των φυλετικών διακρίσεων.

«Με την τοποθέτηση αυτών των πανό σήμερα, θυμόμαστε τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να σταθούμε ενωμένοι ενάντια στις φυλετικές ανισότητες τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε όλο τον κόσμο. Μαζί, πρέπει να σταθούμε ενωμένοι ενάντια σε πράξεις μίσους και φωνές μισαλλοδοξίας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η πρεσβεία.

With the raising of these banners today, we remember the murder of George Floyd and reaffirm our commitment to stand united against racial inequities both in the United States and around the world. Together, we must stand united against acts of hate and voices of intolerance. pic.twitter.com/ZJqvggxi6T