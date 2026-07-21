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Εύζωνες στον καύσωνα: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα παρά τις 40άρες - Δείτε φωτογραφίες

Οι αξιωματικοί της Προεδρικής Φρουράς είναι εκεί να δροσίσουν τους Εύζωνες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σε δίωρη ακινησία σε ένα περιβάλλον που βράζει 

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Τσολιάς

40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Διότι, υπό τον ήλιο ξεπερνά τους 50. Οι Εύζωνές μας, ευτυχώς, περνούν την περισσότερη ώρα κάτω από τη σκιά που δημιουργεί η τέντα στο κιόσκι τους. Παρ' όλα αυτά, η υποχρεωτική ακινησία δημιουργεί μία βασανιστική συνθήκη, την ώρα που οι τουρίστες τους παρατηρούν και λογικά τους θαυμάζουν.

Οι αξιωματικοί της Προεδρικής Φρουράς είναι εκεί να τους προσφέρουν λίγο νερό και να τους σκουπίσουν. Όσοι έχουν σκοπιά αύριο και μεθαύριο το μεσημέρι, θα πρέπει να οπλιστούν και εκείνοι με υπομονή. 

Εύζωνες στο καύσωνα

Εύζωνες στο καύσωνα

Εύζωνες στο καύσωνα

Εύζωνες στο καύσωνα

Εύζωνες στο καύσωνα

Τσολιάδες στον καύσωνα

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εύζωνες Καύσωνας
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