40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Διότι, υπό τον ήλιο ξεπερνά τους 50. Οι Εύζωνές μας, ευτυχώς, περνούν την περισσότερη ώρα κάτω από τη σκιά που δημιουργεί η τέντα στο κιόσκι τους. Παρ' όλα αυτά, η υποχρεωτική ακινησία δημιουργεί μία βασανιστική συνθήκη, την ώρα που οι τουρίστες τους παρατηρούν και λογικά τους θαυμάζουν.

Οι αξιωματικοί της Προεδρικής Φρουράς είναι εκεί να τους προσφέρουν λίγο νερό και να τους σκουπίσουν. Όσοι έχουν σκοπιά αύριο και μεθαύριο το μεσημέρι, θα πρέπει να οπλιστούν και εκείνοι με υπομονή.

Πηγή: skai.gr

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