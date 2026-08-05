Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Αυγούστου

Σήμερα 5 Αυγούστου γιορτάζουν τα ονόματα Νόννα, Νόνα.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:31 - Δύση ήλιου: 20:30 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 59 λεπτά - Σελήνη 21.4 ημερών
Σήμερα 5 Αυγούστου γιορτάζουν τα ονόματα Νόννα, Νόνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.