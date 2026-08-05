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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Αυγούστου

Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:31 - Δύση ήλιου: 20:30 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 59 λεπτά - Σελήνη 21.4 ημερών

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Εορτολόγιο

Σήμερα 5 Αυγούστου γιορτάζουν τα ονόματα Νόννα, Νόνα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτάζουν σήμερα
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