Η Ουάσινγκτον εκτιμά πως πύραυλος από τη Ρωσία κατέρριψε το αεροσκάφος στο οποίο πιθανολογείται ότι επέβαινε ο Πριγκόζιν, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι ο Πριγκόζιν και το δεξί του χέρι Ντμίτρι Ούτκιν ήταν μεταξύ των συνολικά δέκα επιβαινόντων στο ιδιωτικό αεροσκάφος που που συνετρίβη χθες βόρεια της Μόσχας, χωρίς να υπάρχουν επιζήσαντες