Δήμος Βόλβης: Ακατάλληλο το νερό λόγω ουρανίου και φθοριούχων – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ύδρευσης στη Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού ότι το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγειρική χρήση ή προσωπική υγιεινή, μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Το πρόβλημα αφορά τον οικισμό Νυμφόπετρας, στη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας, όπου το δίκτυο ύδρευσης τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις: τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου και τη γεώτρηση Προφήτη.

Οι δύο γεωτρήσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Βόλβης, η γεώτρηση Προφήτη παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών, ενώ οι τιμές ουρανίου και φθοριούχων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Αντίθετα, η γεώτρηση Βαγιοχωρίου εμφανίζει αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, με τα νιτρικά να παραμένουν χαμηλά.

Όπως εξηγεί η επιχείρηση, η αλλαγή στην αναλογία τροφοδοσίας του δικτύου είχε ως αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου, γεγονός που οδήγησε σε υπερβάσεις των ορίων για τις συγκεκριμένες παραμέτρους και κατέστησε το νερό ακατάλληλο για κατανάλωση.

Τι σημαίνει η παρουσία ουρανίου στο νερό

Το ουράνιο που εντοπίζεται σε υπόγεια ύδατα είναι συνήθως φυσικής προέλευσης και συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση του εδάφους. Ωστόσο, όταν οι συγκεντρώσεις ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό, απαιτούνται μέτρα αντιμετώπισης.

Η παρουσία αυξημένων επιπέδων ουρανίου αποτελεί παράμετρο που ελέγχεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ του 2023.

Παράλληλα, τα φθοριούχα ιόντα αποτελούν επίσης φυσικό συστατικό ορισμένων υπόγειων υδάτων, όμως η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων οδηγεί σε ανάγκη επεξεργασίας πριν από την κατανάλωση.

Σχέδιο λύσης με αντίστροφη ώσμωση

Η ΔΕΥΑ Βόλβης αναφέρει ότι παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξετάζει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

Ήδη, σύμφωνα με την επιχείρηση, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για πρόταση που αφορά την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης ώσμωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού στη Νυμφόπετρα.

Η αντίστροφη ώσμωση αποτελεί μέθοδο επεξεργασίας νερού που μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών, μεταξύ αυτών και ορισμένων μετάλλων ή ανόργανων ενώσεων.

Οι κάτοικοι περιμένουν νέα ενημέρωση

Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών, οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για χρήσεις που σχετίζονται με την ανθρώπινη κατανάλωση.

Η ΔΕΥΑΒ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση όταν υπάρξουν νεότερα δεδομένα από τους ελέγχους και τις τεχνικές παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν.



Πηγή: skai.gr

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