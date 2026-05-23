Δύο ισχυρά όπλα δίνουν στην ελληνική οικονομία συγκριτικό πλεονέκτημα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν. Πρόκειται για το ρυθμό ανάπτυξης που παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης παρά τις αναταράξεις στο διεθνές οικονομικό σκηνικό και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία καθιστούν εφικτή την πολιτική ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους

Την εικόνα αυτή για την Ελλάδα σκιαγραφούν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότι αναθεώρησε προς το χειρότερο τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη για το 2026-2027 λόγω του ενεργειακού σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντούτοις επιβεβαίωσε τη συνέχιση των θετικών αποκλίσεων που εμφανίζει η χώρα μας συγκριτικά με τους εταίρους μας στο δημοσιονομικό μέτωπο και στην ανάπτυξη

Σύμφωνα με την Κομισιόν ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα θα παραμείνει τόσο το 2026 όσο και στο 2027 σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης. Στην Ελλάδα ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 αναθεωρείται στο 1,8% και για το 2027 στο 1,6%, την ώρα που ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην ΕΕ προβλέπεται στο 1,1% το 2026 και στο 1,4% το 2027. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη προβλέπεται στο 0,9% εφέτος από 1,2% προηγούμενης πρόβλεψης και στο 1,2% το 2026 έναντι 1,4%

Στο δημοσιονομικό πεδίο η Ελλάδα, επίσης παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Κομισιόν το δημοσιονομικό ισοζύγιο της χώρας (γενική κυβέρνηση) θα παραμείνει πλεονασματικό το 2026 στο 0,8% του ΑΕΠ από 1,7% του ΑΕΠ το 2025 ενώ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 0,6% του ΑΕΠ το 2027. Για την ΕΕ η Κομισιόν προβλέπει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2026 θα ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ από 3,1% το 2025 και θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2027. Στην ευρωζώνη θα ανέλθει στο 3,3% φέτος απο 2,9% το 2025 για να σκαρφαλώσει στο 3,5% του ΑΕΠ το 2027

Αντίθετη πορεία ακολουθούν σύμφωνα με την Κομισιόν το χρέος σε Ελλάδα και ευρωζώνη. Στη χώρα μας το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα εξακολουθήσει να μειώνεται σημαντικά παρά τις αναθεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ θα αυξάνεται σε ΕΕ και ευρωζώνη.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδα από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 θα μειωθεί στο 140,7% το 2026 για να περιοριστεί στο 134,4% το 2027. Στην ΕΕ το χρέος από 82,8% του ΑΕΠ το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στο 84,2% το 2026 και στο 85,3% του ΑΕΠ το 2027. Αντίστοιχα ο μέσος όρος του δημόσιου χρέους στη ευρωζώνη από 88,7% του ΑΕΠ το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στο 90,2% του ΑΕΠ το 2026 και στο 91,2% του ΑΕΠ το 2027.

Σημειώνεται ότι στόχος της χώρας είναι το χρέος να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 ενώ εφέτος για πρώτη φορά η Ελλάδα αναμένεται σταματήσει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην ευρωζώνη θέση την οποία προβλέπεται να πάρει η Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.