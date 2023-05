Οι ανατρεπτικοί κορσέδες της Vivienne Westwood σε έκθεση στο Λονδίνο - Δείτε video

Η διάσημη κληρονομιά των κορσέδων της Βίβιεν Γουέστγουντ βρέθηκε στο επίκεντρο έκθεσης με τίτλο «Vivienne Westwood Corsets - 1987 to Present Day». Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό κατάστημα Mayfair του brand και διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Χειροτεχνίας του Λονδίνου.

Αρχίζοντας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Βίβιεν Γουέστγουντ επανέφερε τους κορσέδες στη συλλογή της «Harris Tweed» για το Φθινόπωρο-Χειμώνα του 1987, κομβική στιγμή στη λαμπρή καριέρα της. Η έκθεση ανέδειξε το ταξίδι αναμόρφωσης του ιστορικά περιοριστικού ενδύματος σε σύμβολο ενδυνάμωσης.

