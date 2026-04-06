Gucci: Ανακοινώνει την πρώτη έκθεση του Demna στην Εβδομάδα Σχεδιασμού στο Μιλάνο

Το ντεμπούτο του Demna στην πασαρέλα για τον οίκο Gucci στα τέλη Φεβρουαρίου προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό και συγκέντρωσε διάσημους καλεσμένους. Τώρα ο Γεωργιανός σχεδιαστής μόδας στρέφει την προσοχή του στον τομέα του ντιζάιν.

Ο Gucci ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Σχεδιασμού (Milan Design Week) στο Μιλάνο θα παρουσιάσει την πρώτη του έκθεση για τον Gucci στους συμμετέχοντες της Furiorsalone αυτόν τον Απρίλιο.

Τα τελευταία χρόνια, ο ιταλικός οίκος έχει ενισχύσει την παρουσία του και στην Εβδομάδα Σχεδιασμού του Μιλάνου, παρουσιάζοντας το 2024 το πρότζεκτ με τίτλο «Design Ancora» και στη συνέχεια το 2025 το «Bamboo Encounters».

Φέτος, ο Demna θα παρουσιάσει για πρώτη φορά την έκθεση «Memoria» μέσα στο μοναστήρι San Simpliciano του 16ου αιώνα. Στην καρδιά της δράσης Furiorsalone στην περιοχή Μπρέρα, η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 21 έως τις 26 Απριλίου.

Η έκθεση ξεδιπλώνεται ως ένα καθηλωτικό ταξίδι όπου το παρελθόν και το παρόν, μαζί με τα αντίστοιχα φαντάσματα εκείνων που βοήθησαν τον Gucci να εδραιωθεί στη συλλογική μνήμη, βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Αρχειακά στοιχεία, εικονογραφικές αναφορές και σύγχρονες σχεδιαστικές παρεμβάσεις συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια σχεδόν ονειρική αφήγηση. Δεν πρόκειται μόνο για παρατήρηση, αλλά για την κίνηση μέσα από, τόσο φυσικά όσο και συμβολικά, τη μνήμη του οίκου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η Gucci Memoria δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία παρέμβαση ή εισβολή οίκου μόδας στο σύμπαν του ντιζάιν. Ο Demna έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά του να διεγείρει την κριτική σκέψη και, πιο απλά, να τραβάει την προσοχή του κοινού του μέσω υβριδικών μορφών παρουσίασης.

Πηγή: skai.gr

