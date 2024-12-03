Επίδειξη μόδας με μοντέλα, άτομα με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη

Ανέβηκαν στην πασαρέλα και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

Άτομα με αναπηρία ανέλαβαν το ρόλο των μοντέλων σε μια ξεχωριστή επίδειξη μόδας που στήθηκε στο φουαγιέ του δημαρχιακού μεγάρου της Θεσσαλονίκης και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Παραολυμπιονίκες, αθλητές των τριών μεγάλων συλλόγων της πόλης, του Άρη, του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφοι πήραν και αυτοί μέρος στην επίδειξη μόδας που συνδιοργανώθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό εργαστήρι «Αυτισμός, Έκφραση και Δημιουργικότητα».

Λίγο νωρίτερα, άτομα με αναπηρία έκαναν εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες με τα αμαξίδια, τραγούδησαν ενώ έπαιξε μουσική η ομάδα κρουστών του Κέντρου ΑμεΑ «ΣΩΤΗΡ».

Στον ίδιο χώρο έγινε παρουσίαση του αθλήματος BOCCIA, από τη ΚΟΙΝΣΕΠ LOUD.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας με ποικίλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας και είχαν τον τίτλο «Δύναμη μας η δύναμη σας». Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την αναπηρία, ενώ είδαν τι ακριβώς είναι το TEQBALL, το τραπέζι πάνω στο οποίο παίζονται διάφορα αθλήματα, όπως πινγκ - πονγκ και βόλεϊ.

«Στέλνουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός και ο εθελοντισμός είναι για όλο τον κόσμο. Όλοι μαζί να κάνουμε δράσεις για να ζήσουμε τη ζωή μας όσο καλύτερα» δήλωσε η αντιδήμαρχος Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου.

«Είναι η πρώτο άνοιγμα του δήμου σε συλλόγους ατόμων με αναπηρία. Σήμερα είναι μια γιορτή, από αύριο είναι μέρες δουλειάς ώστε να γίνει η Θεσσαλονίκη μια πόλη πιο φιλική» πρόσθεσε η ειδική συνεργάτης του δημάρχου σε θέματα ατόμων με αναπηρία, Σοφία Σκαμπαρδώνη.

Επίσης, οι συμμετέχοντες γνώρισαν και την τοξοβολία με τη βοήθεια της Ολυμπιονίκη Ευαγγελίας Ψάρρα, μαγείρεψαν με σεφ ενώ οργάνωση Therapy Dogs παρουσίασε τις δράσεις της για την προβολή, την προώθηση και την ενίσχυση της αξίας και των οφελών του δεσμού «ανθρώπου - ζώου».

