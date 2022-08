To Jurassic Park είναι εδώ: Επιστήμονες ελπίζουν να φέρουν ξανά στη ζωή την τίγρη της Τασμανίας 

Η επιστημονική φαντασία του Jurassic Park μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλλά με καλύτερα αποτελέσματα για την ανθρωπότητα και την πανίδα επιμένουν επιστήμονες στην Αυστραλία. Ο λόγος για την τιτάνια προσπάθεια ερευνητών, ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, να φέρουν πίσω στη φύση, να «αποεξαφανίσουν» όπως αναφέρουν, το εξαφανισμένο εδώ και δεκαετίες είδος της τίγρης της Τασμανίας (θυλακίνος ή θυλακίνη).



Η τελευταία γνωστή εν ζωή τίγρη της Τασμανίας, πέθανε τη δεκαετία του 1930.



Η ομάδα πίσω από την μεγαλόπνοη επιστημονική προσπάθεια υποστηρίζει ότι το είδος μπορεί να αναδημιουργηθεί χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα και τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας και ο πρώτος θυλακίνος και θα μπορούσε να ενταχθεί ξανά στη φύση εντός 10 ετών.



Ο θυλακίνος κέρδισε το προσωνύμιο της τίγρης της Τασμανίας για τις ρίγες κατά μήκος της πλάτης του - αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μαρσιποφόρο.



We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy