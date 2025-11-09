Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μαίνεται σε εθνικό πάρκο της Νέας Ζηλανδίας - Στάχτη 11.000 στρέμματα

Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κατακαίει εθνικό πάρκο στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας έχοντας καταστρέψει ως τώρα περί τα 11.000 στρέμματα. Οι Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη για την αντιμετώπισή της.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στο εθνικό πάρκο Τσανχαρίρο, στο οποίο περιηγούνται πολλοί πεζοπόροι. Περίπου 40 πεζοπόροι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα χθες με εναέρια μέσα. Ωστόσο, η επιχείρηση της πυροσβεστικής ανεστάλη όταν έπεσε το σκοτάδι, για λόγους ασφαλείας.

NZ national park ablaze. No it’s not weather change. pic.twitter.com/RdemL2905l — Grant Ockleston (@OcklestonG) November 9, 2025

Η πυροσβεστική ανέφερε σήμερα πως στέλνει περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην περιοχή. Συνολικά, για την επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί οκτώ ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

«Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έκτασης της πυρκαγιάς, οι ρίψεις νερού από τον αέρα είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος από το να επιχειρήσουν χερσαίες ομάδες» στο μέτωπο, εξήγησε ο Κρεγκ Γκολντ, επικεφαλής της πυροσβεστικής.

The out-of-control wildfire burning in Tongariro National Park NZ is continuing to spread, now covering an estimated 1100ha. Fire cause unknown.

(Photo Left Source: Raewyn Simpson) (Photo right Source: Leigh Anne Whyte) pic.twitter.com/Vb6lK6YW92 — Nature'sFuryFeed (@NSfuryfeed) November 8, 2025

Εννιά πεζοπόροι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφερε το δημόσιο Radio New Zealand, επικαλούμενο εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας προστασίας δασών.

Η πυροσβεστική ανέφερε πως αργότερα το πρωί επρόκειτο να γίνει πτήση αναγνωριστικού αεροσκάφους για να εξακριβωθεί η έκταση της φωτιάς. Ανάλογα με την εικόνα, αναμένεται πως θα χρειαστούν επιχειρήσεις για τουλάχιστον μια ημέρα για να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Προγραμμάτιζε να αναπτύξει έξι δικά της οχήματα και έξι υδροφόρες στο πεδίο.

