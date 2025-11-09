Λογαριασμός
Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μαίνεται σε εθνικό πάρκο της Νέας Ζηλανδίας - Στάχτη 11.000 στρέμματα

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στο εθνικό πάρκο Τσανχαρίρο, στο οποίο περιηγούνται πολλοί πεζοπόροι. Απομακρύνθηκαν περίπου 40 πεζοπόροι

Νέα Ζηλανδία

Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κατακαίει εθνικό πάρκο στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας έχοντας καταστρέψει ως τώρα περί τα 11.000 στρέμματα. Οι Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως στέλνουν επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη για την αντιμετώπισή της.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στο εθνικό πάρκο Τσανχαρίρο, στο οποίο περιηγούνται πολλοί πεζοπόροι. Περίπου 40 πεζοπόροι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα χθες με εναέρια μέσα. Ωστόσο, η επιχείρηση της πυροσβεστικής ανεστάλη όταν έπεσε το σκοτάδι, για λόγους ασφαλείας.

Η πυροσβεστική ανέφερε σήμερα πως στέλνει περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην περιοχή. Συνολικά, για την επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί οκτώ ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

«Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έκτασης της πυρκαγιάς, οι ρίψεις νερού από τον αέρα είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος από το να επιχειρήσουν χερσαίες ομάδες» στο μέτωπο, εξήγησε ο Κρεγκ Γκολντ, επικεφαλής της πυροσβεστικής.

Εννιά πεζοπόροι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφερε το δημόσιο Radio New Zealand, επικαλούμενο εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας προστασίας δασών.

Η πυροσβεστική ανέφερε πως αργότερα το πρωί επρόκειτο να γίνει πτήση αναγνωριστικού αεροσκάφους για να εξακριβωθεί η έκταση της φωτιάς. Ανάλογα με την εικόνα, αναμένεται πως θα χρειαστούν επιχειρήσεις για τουλάχιστον μια ημέρα για να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Προγραμμάτιζε να αναπτύξει έξι δικά της οχήματα και έξι υδροφόρες στο πεδίο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

