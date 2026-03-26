Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11.30, στο στούντιο της εκπομπής «Ζω Καλά» έρχεται η Χριστίνα Αλούπη και βασικό θέμα είναι η μειωμένη ερωτική επιθυμία. Την Κυριακή 29 Μαρτίου, την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Λίλα Κουντουριώτη και συζητάμε για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Σάββατο 28 Μαρτίου

Γιατί χάνεται η επιθυμία για σεξ; Και πως μπορούμε να την ξανακερδίσουμε; Η εκπομπή «Ζω Καλά» βάζει στο επίκεντρο τη μειωμένη ερωτική επιθυμία ή την έλλειψή της, με την οποία οι περισσότεροι ερχόμαστε αντιμέτωποι σε κάθε ηλικία, καθώς και η εποχή δεν ευνοεί συνήθως μια καλή σεξουαλική ζωή.

Όμως, τα καλά νέα είναι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και να αυξήσουμε την ερωτική επιθυμία, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, ακολουθώντας πολύ συγκεκριμένα βήματα. Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Χριστίνα Αλούπη, η οποία μιλάει για τους παράγοντες που πιστεύει ότι επηρεάζουν σήμερα την ερωτική επιθυμία στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες. Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, απαντάμε στο ερώτημα «πώς θα περιορίσω το junk food» και συζητάμε για το λίπος στο συκώτι.

Δείτε το trailer:

Κυριακή 29 Μαρτίου

«Ό,τι δεν λέει το στόμα, το λέει το σώμα», συνηθίζουν να λένε οι επιστήμονες, καθώς τα ψυχοσωματικά συμπτώματα επηρεάζουν την ποιότητα ζωής πολλών από εμάς. Η ψυχική μας κατάσταση είναι ικανή να πυροδοτήσει αρκετά σωματικά συμπτώματα και ενδεχομένως να είναι η αιτία και για κάποιες ασθένειες.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο τι είναι και τι δεν είναι ψυχοσωματικό, αλλά κυρίως μαθαίνουμε ποιες λύσεις είναι καλό να ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Καλεσμένη είναι η αθλητικογράφος - παρουσιάστρια Λίλα Κουντουριώτη, η οποία μιλάει για τα συμπτώματα που εμφανίζει στο σώμα της όταν η ψυχή της δεν είναι καλά και εξηγεί πώς έχει καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τη χρήση αλλά και την κατάχρηση των αναλγητικών και για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.