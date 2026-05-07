Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12.40, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ έρχεται στην παρέα μας μαζί με τον αγαπημένο του Τζέρι και μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για τη βαθιά σχέση ζωής που έχει αναπτύξει με τα ζώα. Ο ίδιος εξηγεί πως ο Τζέρι μπήκε τυχαία αλλά καθοριστικά στη ζωή του, καθώς «βρήκα τον Τζέρι στον δρόμο εγκαταλελειμμένο», ενώ μιλά και για το βιβλίο που έγραψε αφιερωμένο στον αγαπημένο του σκύλο, θέλοντας να αποτυπώσει τη μοναδική σχέση ανθρώπου και ζώου.

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση, ο γνωστός συγγραφέας αναφέρεται ανοιχτά στη μάχη του με τη διπολική διαταραχή και στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο Τζέρι στη ζωή του. Παράλληλα, περιγράφει πώς η παρουσία ενός σκύλου μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά στις δύσκολες στιγμές της ψυχικής υγείας.

Στο επεισόδιο γνωρίζουμε επίσης την πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για την υιοθεσία ηλικιωμένων αδέσποτων ζώων, φωτίζοντας την ανάγκη να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε σκύλους μεγαλύτερης ηλικίας, που παραμένουν για χρόνια στα καταφύγια περιμένοντας ένα σπίτι.

Δείτε το trailer:

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κασσανδρινός ανοίγει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το τι συμβαίνει με τα κατοικίδια όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, παρουσιάζοντας το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου έχει θεσπιστεί νόμος για τη συνεπιμέλεια των ζώων συντροφιάς σε περίπτωση διαζυγίου. Μέσα από πραγματικά περιστατικά και νομικά παραδείγματα, αναλύει τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και πώς αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως η «διατροφή» ενός κατοικιδίου σε ένα διαζύγιο ή η τύχη του ζώου όταν ένας από τους δύο συντρόφους φύγει από τη ζωή.

Μέσα από χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές, καταρρίπτουμε διατροφικούς μύθους που συχνά μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των μικρών μας φίλων, ενώ, όπως πάντα, απολαμβάνουμε ξεκαρδιστικές και viral στιγμές από το διαδίκτυο με τα αγαπημένα τετράποδα ζωάκια μας.

