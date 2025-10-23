Παρά τις περιπέτειες που έζησαν οι καλεσμένοι της πρώτης εκπομπής, Γιώργος Λιανός και Ρία Ελληνίδου, δύο νέα πρόσωπα περνούν το κατώφλι του late night σόου που τους φέρνει «Στην αγκαλιά του Φάνη». Απόψε, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 23.45 στον ΣΚΑΪ τον Φάνη Λαμπρόπουλο συναντούν η «βασίλισσα των χαλιών» Δέσποινα Μοιραράκη και ο νικητής του Big Brother, Χρήστος Ντεντόπουλος.

Η νύχτα θα είναι απρόβλεπτη καθώς οι καλεσμένοι έρχονται με… άγριες διαθέσεις για να βάλουν τον παρουσιαστή στη θέση του!

Ποιο είναι το μυστικό ομορφιάς της Δέσποινας Μοιραράκη; Ποιο είναι το «μοιραράκειο χρώμα» και πόσο γρήγορα προφέρεται; Ποια είναι η σχέση της παρουσιάστριας με τις «υποψήφιες νύφες» της;

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έχει ετοιμάσει για τη Δέσποινα Μοιραράκη μία διαφορετική δοκιμασία και της ζητάει να κοστολογήσει διαφορετικά αντικείμενα. Πόσο μέσα θα πέσουν οι εκτιμήσεις της;

Επόμενος καλεσμένος ο νικητής του Big Brother και αγαπημένος των social media Χρήστος Ντεντόπουλος! Το… «βαφτιστήρι» του Φάνη Λαμπρόπουλου έρχεται με την απαίτηση να του κάνει follow ο νονός! Θα τα καταφέρει; Μέσα από τη συζήτησή τους μαθαίνουμε ιστορίες από τη ζωή του που δεν γνωρίζαμε ενώ στο παιχνίδι που ακολουθεί ο «άκουσέ με» Χρήστος Ντεντόπουλος αποδεικνύει πως διαθέτει ένα ξεχωριστό ταλέντο στις πωλήσεις!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

