Happy Traveller στην Τήνο: Το β΄ μέρος την Κυριακή 10 Αυγούστου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

Οι ταξιδιώτες μας αποχαιρετούν τη 10η χρονιά του Happy Traveller από τη μαγευτική Τήνο και την Κυριακή 10 Αυγούστου, θα παρακολουθήσουμε το Β’ Μέρος της εξερεύνησης του δημοφιλούς νησιού των Κυκλάδων.

Η ομάδα του Happy Traveller ανεβαίνει στον γραφικό Πύργο, το μεγαλύτερο χωριό του νησιού που φημίζεται για τη μαρμαροτεχνία, από εκεί φτάνουν στον Πάνορμο και συνεχίζουν μέχρι τον απομονωμένο φάρο στο νησάκι Πλανήτης.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα προσεγγίζουν το παλιό λατομείο στον Κουμελά και ανεβαίνουν στα Υστέρνια και την Καρδιανή, δύο από τα πιο ατμοσφαιρικά χωριά του νησιού με εκπληκτική θέα στο Αιγαίο.

Η εξερεύνηση ολοκληρώνεται στον φάρο της Λιβάδας, στην παραλία Λιβάδα και στο χωριό Μυρσίνη, μέσα σε ένα τοπίο που αποκαλύπτει την πιο αυθεντική και ανεξερεύνητη πλευρά της Τήνου.

Η 10η σεζόν του Happy Traveller ολοκληρώνεται με εντυπωσιακές, καλοκαιρινές, ελληνικές εικόνες και την υπόσχεση ότι ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα θα συνεχίζουν και την επόμενη χρονιά να ταξιδεύουν για να χαρίζουν στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ τις πιο όμορφες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.