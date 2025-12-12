Happy Traveller στα πιο δημοφιλή Χριστουγεννιάτικα Χωριά της Ελλάδας

Οι εορτές για το Happy Traveller ξεκινούν από την Ελλάδα και τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα χωριά της χώρας μας.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 16.15, ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους, στο πρώτο από τα εορταστικά επεισόδια της εκπομπής, προσκαλούν τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ σε τρεις από τους πιο αγαπημένους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ελλάδας.

Το επεισόδιο ξεκινά με τα Τρίκαλα και τον φημισμένο Μύλο των Ξωτικών. Στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, η ομάδα του Happy Traveller δοκιμάζει παιχνίδια, συναντά ξωτικά και τον Άη Βασίλη και καταγράφει την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που κάθε χρόνο προσελκύει οικογένειες απ' όλη την Ελλάδα.

Δεύτερος σταθμός, τα Λουτρά Πόζαρ και η Παραμυθοχώρα. Φέτος για πρώτη χρονιά, μέσα στο καταπράσινο δάσος της Αλμωπίας, ανοίγει τις πόρτες της η ολοκαίνουργια "Παραμυθοχώρα", ένα project που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Το Happy Traveller βρέθηκε εκεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας, μίλησε με κόσμο, δοκίμασε τις δραστηριότητες και κατέγραψε την όμορφη χριστουγεννιάτικη εμπειρία δίπλα στα ζεστά νερά των Λουτρών Πόζαρ.

Τρίτος σταθμός, η Δράμα και η ονειρεμένη... Ονειρούπολη. Το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο χωριό της Ελλάδας, για ακόμη μια χρονιά, γίνεται σημείο αναφοράς. Η Ονειρούπολη της Δράμας γεμίζει πλατείες, δρόμους και κυρίως τις καρδιές με μουσική, παραστάσεις και αμέτρητες δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Ένα διαφορετικό, χαρούμενο και γεμάτο ευτράπελα επεισόδιο, που μας μεταφέρει στις τρεις πιο γιορτινές γωνιές της Ελλάδας για το 2025. Ένα επεισόδιο, όπου ο Ευτύχης και τα κορίτσια του μιλούν με τους επισκέπτες, παίζουν σαν παιδιά και συναντούν τον Άη Βασίλη... όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές!

