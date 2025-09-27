Η Μαίη Εμμανουηλίδου ήταν εκείνη που αποχώρησε μετά τη Μάχη Παραμονής από το EXATHLON, εχθές (26/09).

Η αθλήτρια συγκινημένη δήλωσε κατά την αποχώρησή της: «Κλαίω μόνο από χαρά. Νιώθω τυχερή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να αγωνιστώ στο πρώτο EXATHLON της Ελλάδας. Αν με ξανακαλούσε η παραγωγή θα ερχόμουν. Δεν μετανιώνω στιγμή που μπήκα στο παιχνίδι. Μόνο ωραίες στιγμές έχω να θυμάμαι. Μου φαίνεται περίεργο που φεύγω. Νιώθω ότι αύριο θα ξυπνήσω και θα πρέπει να αγωνιστώ. Κλαίω από χαρά, το απόλαυσα».

Στη Μάχη Παραμονής η Μαίη αναμετρήθηκε με την Μαίρη Πετεινάρη και την Ιωάννα Τζαβέλα. Νωρίτερα, οι Μπλε και οι Πορτοκαλί διεκδίκησαν στην αρένα ένα διαφορετικό πλεονέκτημα. Νικητές, με διαφορά πόντου, ήταν οι Μπλε και πίσω από το αστέρι το οποίο επέλεξαν βρισκόταν ένα και μοναδικό Μετάλλιο. Τη συγκεκριμένη «έξτρα ζωή» η ομάδα κλήθηκε να επιλέξει σε ποιον θέλει να τη δώσει, γνωρίζοντας πως μπορεί να χαριστεί και σε ένα άτομο της απέναντι ομάδας. Οι Μπλε αποφάσισαν να δώσουν το Μετάλλιο στη Βίκυ Πετεινάρη, ώστε αν θελήσει να βοηθήσει την αδελφή της Μαίρη, στη Μάχη Παραμονής να μπορεί να το κάνει.

Μετά την αποχώρησή της, πέρα από τους Πορτοκαλί, στεναχωρημένος ήταν και ο Άρης Σοϊλέδης, ο οποίος δεν πρόλαβε να την χαιρετήσει.

Το νέο επεισόδιο του EXATHLON έρχεται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και όλα αλλάζουν καθώς το παιχνίδι γίνεται ατομικό! Νέες προκλήσεις, νέες ισορροπίες και αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα!

Δείτε τα αποσπάσματα:

Πηγή: skai.gr

