Νέος αρχηγός του σπιτιού είναι ο Γιώργος Αντωνιάδης και στα χέρια του κρατάει το έπαθλο της επικοινωνίας, το οποίο θέλει να μοιραστεί με τη Nancy Tawby. Απόψε, Τετάρτη 16 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ ο Big Brother έχει ετοιμάσει μία ακόμα μεγάλη ανατροπή για τους συγκάτοικους.

Ασυλία δεν υπάρχει και από απόψε όλοι οι συγκάτοικοι θεωρούνται υποψήφιοι προς αποχώρηση, για το live της Κυριακής 20/07! Πώς αντιδρούν σε αυτή την εξέλιξη;

Η Θεοφανία Νικολαΐδη έχει στεναχωρηθεί πολύ που έχασε την επικοινωνία. Η Nancy Tawby όμως της επιφυλάσσει μία έκπληξη. Συζητάει με τον Γιώργο Αντωνιάδη και τον ενημερώνει πως θέλει να χαρίσει την επικοινωνία στη Θεοφανία. Εκείνη ακούει έκπληκτη την ανακοίνωσή της και συγκινείται…

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Νίκο Ζαφειράκη και στη Θεοφανία Νικολαΐδη συνεχίζονται και οι δυο τους ανακαλύπτουν πως έχουν πολλά περισσότερα κοινά από ό,τι νόμιζαν.

Η δοκιμασία για τον προϋπολογισμό του σπιτιού απαιτεί από τους συγκάτοικους να εξασκήσουν την αίσθηση της αφής! Στο task room, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, πρέπει ψηλαφώντας να καταλάβουν το περιεχόμενο από τέσσερα κουτιά. Τι κρύβεται όμως μέσα σε αυτά;

Οι συζητήσεις στο σπίτι του Big Brother έχουν πάρει φωτιά. Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στον τελικό. Παρακολουθήστε σε αληθινό χρόνο όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του Big Brother από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

