Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, δραματουργούς και εκπαιδευτές θεάτρου.

Με κεντρική θεματική “Ο Ήρωας και ο Αντιήρωας: Ένα ταξίδι στον χρόνο και στον άνθρωπο”, το φεστιβάλ καλεί τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τα σύμβολα του ήρωα και του αντιήρωα μέσα από τις τέχνες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά και να παρουσιάσουν το έργο τους στην καρδιά του Ιονίου. Το φεστιβάλ συνδυάζει παραστάσεις, διαγωνιστικά έργα μικρής διάρκειας και εκπαιδευτικές δράσεις, προσκαλώντας καλλιτέχνες και κοινό να συμμετέχουν ενεργά, μετατρέποντας την Ιθάκη σε ένα ζωντανό θεατρικό εργαστήρι.

Τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ; ΑΥΛΑΙΑ (Διαγωνιστικό) 8 θεατρικές ομάδες των δυο ατόμων, δημιουργούν νέες παραστάσεις μικρής διάρκειας εμπνευσμένες από την Οδύσσεια και την θεματική «ήρωας/αντιήρωας».

Στο τέλος του διαγωνιστικού τμήματος, θα απονεμηθούν τα εξής βραβεία: Καλύτερη Παράσταση – 1.000€ • Ανδρική & Γυναικεία Ερμηνεία ΣΚΗΝΗ (Παραστάσεις) 7 Επιλεγμένοι θίασοι θα παρουσιάσουν παραστάσεις μεγάλης διάρκειας που συνδυάζουν σύγχρονη αισθητική με κλασικά ή νέα έργα.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ (Σεμινάρια) Καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και θεωρητικοί του θεάτρου θα καθοδηγήσουν συμμετέχοντες σε εργαστήρια και σεμινάρια, ανοιχτά σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα εμπειρίας.

Παροχές για τους συμμετέχοντες: Δωρεάν διαμονή και μετακίνηση Τεχνική υποστήριξη και υποδομή Φιλοξενία για την καλλιτεχνική ομάδα Υποβολή συμμετοχών: Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής είναι έως 30 Μαΐου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις τους μέσω email στο festivalithaki@gmail.com ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6942204511 για περισσότερες πληροφορίες.

Γιατί να συμμετάσχεις στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης; Η Ιθάκη δεν είναι απλώς τόπος – είναι σύμβολο επιστροφής, αναζήτησης και δημιουργίας.

Το Φεστιβάλ, με ρίζες από τη δεκαετία του ’70 και νέα πνοή από το 2022, προσκαλεί θεατρικές ομάδες και καλλιτέχνες να επανεφεύρουν τον ήρωα και τον αντιήρωα μέσα από παραστάσεις, σεμινάρια και δράσεις. Με έμφαση στην ανθρώπινη επαφή και τη συνεργασία, δεν είναι απλώς μια διοργάνωση· είναι ένας τόπος έμπνευσης και μια ανοιχτή αγκαλιά για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Το Φεστιβάλ Ιθάκης είναι μια πρόκληση – και μια υπόσχεση – για θέατρο που αφήνει αποτύπωμα.

Στην Ιθάκη, το νησί των αναζητήσεων, για να ανακαλύψουμε μαζί ποιοι είναι οι πραγματικοί ήρωες και αντιήρωες της εποχής μας.

Περισσότερα στον επίσημο λογαριασμό του φεστιβάλ στο Instagram/Facebook: @ithakifestival και στο https://festivalithaki.gr/ #ithakifestival

