Το Ορατόριο «Παύλος» παρουσιάζει τη Μεγάλη Δευτέρα η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών ερμηνεύει το Ορατόριο Παύλος, μια σύνθεση βαθιάς πνευματικότητας και δραματικής έντασης, που σπάνια παρουσιάζεται στην Ελλάδα. Το έργο αρ. 36 του Felix Mendelssohn-Bartholdy, με τα μνημειώδη χορωδιακά, παρουσιάζεται τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στο Ωδείο Αθηνών, σε συνεργασία με ένα επιτελείο κορυφαίων σολίστ και τρεις χορωδίες.

Ο Μέντελσον είναι ένας από τους συνθέτες του 19ου αιώνα που ασχολήθηκαν με μεγάλη ένταση και μέθοδο με τη θρησκευτική μουσική. Το ενδιαφέρουν του αυτό το έδειξε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν άρχισε να προσεγγίζει ερευνητικά και καλλιτεχνικά τη θρησκευτική μουσική από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα, με επίκεντρο τους Αναγεννησιακούς συνθέτες και τον Μπαχ. Προϊόν αυτής της σταθερής και συστηματικής ενασχόλησης ήταν η αποκάλυψη και αναβίωση του ως τότε ξεχασμένου θρησκευτικού έργου του Μπαχ (Λειτουργίες, Πάθη, Καντάτες), με κορύφωση την ανάσυρση από τη λήθη και παρουσίαση των «Παθών κατά Ματθαίον», το 1828-29 στο Βερολίνο.

Στο πλαίσιο αυτού του ενδιαφέροντος εντάσσεται και η σύνθεση δύο εκτενών ορατορίων (Παύλος και Ηλίας), που φέρουν φανερή την επίδραση της δομής των έργων του Μπαχ αλλά και εντελώς αναγνωρίσιμο το πρώιμο ρομαντικό ύφος του Μέντελσον. Ένα από τα σημεία επίδρασης του Μπαχ είναι ο πολύ σημαντικός και εκτενής ρόλος που ο συνθέτης δίνει στη Χορωδία στα ορατόριά του.

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών επέλεξε, για τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, να παρουσιάσει το πρώτο χρονολογικά από τα δύο Ορατόρια, τον Παύλο. Το έργο αυτό γράφτηκε το 1829, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις είκοσι ετών! Παρ’ όλα αυτά είναι ένα έργο που συνδυάζει το νεανικό σφρίγος και ορμή με το απαράμιλλο ταλέντο και την υψηλή ωριμότητα αυτού του τόσο παρεξηγημένου συνθέτη, που πρόλαβε (ως άλλος Μότσαρτ) στα μόλις 38 χρόνια της ζωής του (1809-1847) να συνθέσει μεγάλο αριθμό καίρια επιδραστικών έργων αλλά και με την εν γένει καλλιτεχνική και κοινωνική του δραστηριότητα να επηρεάσει καθοριστικά ολόκληρη τη μουσική τέχνη της εποχής του.

Το Ορατόριο «Παύλος» αφηγείται παραστατικά ολόκληρη την ιστορία του «Αποστόλου των Εθνών». Ο Παύλος, από απηνής διώκτης στα πρώιμα στάδια εξέλιξης και διάδοσης του Χριστιανισμού, σύμφωνα με τα ιερά ιστορικά κείμενα του 1ου μ.Χ αιώνα, επελέγη με τρόπο θαυματουργό από τον ίδιο τον Ιησού, μετεστράφη στον Χριστιανισμό και εξελίχθηκε στον σημαντικότερο κήρυκα της νέας θρησκείας. Παρόλο που δεν υπήρξε μαθητής του Χριστού, αναδείχτηκε στον σημαντικότερο από τους Αποστόλους.



Δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον ότι ο Μέντελσον, εβραϊκής καταγωγής αλλά βαπτισμένος χριστιανός από την παιδική του ηλικία, επέλεξε να αφιερώσει ένα από τα ορατόριά του στη μορφή του Αποστόλου Παύλου. Τα δε περισσότερα θρησκευτικά του έργα είναι βασισμένα στα ιερά κείμενα της Παλαιάς και όχι της Καινής Διαθήκης (π.χ. Ψαλμοί κλπ.).



Το Ορατόριο «Παύλος» θα παρουσιαστεί στην πρωτότυπη Γερμανική γλώσσα με παράλληλους υπέρτιτλους στην Ελληνική. Την ορχήστρα πλαισιώνει ένα εξαιρετικό επιτελείο διακεκριμένων σολίστ:

Ελένη Καλένος (υψίφωνος)

Ειρήνη Καράγιαννη (μεσόφωνος)

Ανδρέας Καραούλης (τενόρος)

Χριστόφορος Σταμπόγλης (βαθύφωνος)

Το πολύ απαιτητικό χορωδιακό μέρος του Ορατορίου ανέλαβαν να αποδώσουν τρία υψηλού επιπέδου νεανικά χορωδιακά σχήματα:

Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ) (διδασκαλία Νίκος Μαλιάρας)

Μικτή Χορωδία του Εθνικού Ωδείου (διδασκαλία Σπύρος Κλάψης)

Apollo Voice Ensemble, από το Ηράκλειο της Κρήτης (διδασκαλία Μάνος Παναγιωτάκης)

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη Μεγ. Δευτέρα, 6 Απριλίου, ώρα 20:30

«Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος», Ωδείο Αθηνών (Βασ. Γεωργίου B΄ 17-19, Αθήνα 106 75 - είσοδος από την οδό Ρηγίλλης)

Νίκος Μαλιάρας



Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mendelssohn-paulos-oratorio-op-36/

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (διακεκριμένη), 15 ευρώ (γενική είσοδος), 10 ευρώ (φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κλπ.)

Σημείωση: Δεν θα πωλούνται εισιτήρια στο Ωδείο Αθηνών πριν τη συναυλία. Η προπώληση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας more.com.



Ελένη Καλένος, υψίφωνος

Διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνος που αποσπά το θαυμασμό των κριτικών και του κοινού για την καθαρότητα και τη θέρμη της φωνής της καθώς και την υποκριτική της δεινότητα. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε βιολοντσέλο στο Δημοτικό Ωδείο της γενέτειράς της και φωνητική στο Εθνικό Ωδείο της Αθήνας. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο τραγούδι στο Queens College της Νέας Υόρκης και στο Ινστιτούτο Όπερας του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Εμφανίζεται παγκοσμίως, κυρίως σε Αμερική και Ευρώπη. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει περισσότερους από τριάντα πρωταγωνιστικούς οπερατικούς ρόλους (Μότσαρτ, Πουτσίνι, Βέρντι, Λεονκαβάλο, Μασκάνι, Ζαντονάι, Όφενμπαχ, Μπιζέ, Λέχαρ, Στράους κλπ). Έχει εξίσου ευρύ ρεπερτόριο από ορατόρια, συμφωνίες, ρέκβιεμ και λιντ, με έργα από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι και τη σύγχρονη μουσική. Έχει ηχογραφήσει τις οπερέτες Πόλεμος εν πολέμω και Η Κρητικοπούλα για την ΕΛΣ, την όπερα Τζανέτο του Μασκάνι με την Odyssey Opera (Βοστόνη), καθώς και τα Μοιρολόγια του George Tsontakis με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Όλμπανι της Νέας Υόρκης (KOCH International Classics). Από το 2020 ζει και διδάσκει στην Αθήνα. Επόμενες εμφανίσεις: Σολίστ με την ΚΟΑ στο Νόξβιλ του Μπάρμπερ, Τόσκα του Πουτσίνι με την Όπερα της Μοντάνα και σολίστ σε γκαλά αφιερωμένο στον Πουτσίνι στο Φεστιβάλ του Γκραντ Τίτον με τον μαέστρο Donald Runnicles.

Ειρήνη Καράγιαννη, μεσόφωνος

Διαπρεπής λυρική τραγουδίστρια (μεσόφωνος). Έχει ερμηνεύσει μια ευρεία γκάμα πρωταγωνιστικών ρόλων σε μεγάλα λυρικά θέατρα στο εξωτερικό (Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, Terme di Caracalla, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Greco di Taormina, Oper Frankfurt, The Israeli Opera Tel Aviv, Guangzhou Opera House) και σε πολυάριθμες παραγωγές στην Ελλάδα (Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Αθηνών, Εθνικό Θέατρο). Συμμετείχε σε βραβευμένες ηχογραφήσεις μπαρόκ όπερας της MDG. Είναι καθηγήτρια μονωδίας και μελοδραματικής στο Ωδείο Αθηνών. Επίσης, έχει διδάξει τραγούδι στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ως υπότροφος του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής σπούδασε στην Academia Nationale di Santa Cecilia στη Ρώμη, με τη Maria Luisa Cioni στο Μιλάνο και τη Victoria de los Angeles στη Βαρκελώνη. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής και χορού στο Mayer Lissman Opera Center στο Λονδίνο. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ και Ελληνικό Πολιτισμό στο ΕΑΠ.

Ανδρέας Καραούλης, τενόρος

Τενόρος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (ΕΚΠΑ). Απέκτησε δίπλωμα μονωδίας με βαθμό άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο υπό την καθοδήγηση του Σταμάτη Μπερή. Συνέχισε τις σπουδές του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Οι νέοι της όπερας», υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βαγγέλη Χατζησίμου. Έχει συνεργαστεί με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, την Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και με την Εθνική Λυρική Σκηνή σε έργα όπως Οθέλλος, Φάουστ, Ριγολέττος, Λόενγκριν, Τα παραμύθια του Χόφμαν, Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ, Τουραντότ, Φάλσταφ καθώς και σε συμφωνικά έργα όπως Το τραγούδι της γης του Γκ. Μάλερ, Λειτουργίες και Ρέκβιεμ των Σούμπερτ, Χάυντν, Μπραμς, Μότσαρτ. Σε ανεξάρτητες παραγωγές έχει ερμηνεύσει έργα όπως Σαλώμη, Ο μαγικός αυλός, Νόρμα, Η νυχτερίδα. Ως μονωδός της Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού συμμετέχει σε γκαλά και βραδιές μουσικής δωματίου σε χώρους όπως το Προεδρικό Μέγαρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε ΗΠΑ, Ιταλία και Ελβετία.

Χριστόφορος Σταμπόγλης, βαθύφωνος

Ο βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου (Μετροπόλιταν Όπερα, Βασιλική Όπερα του Λονδίνου Κόβεντ Γκάρντεν, Τεάτρο Ρεάλ -Μαδρίτη, Grand Théâtre de Genéve, Glyndebourne Opera Festival, Bayerische Staatsoper κλπ). Στη μουσική και τεχνική του διαμόρφωση τον στήριξαν οι Υποτροφίες Μαρία Κάλλας, οι αείμνηστοι Χρήστος Λαμπράκης και Κώστας Πασχάλης και, τέλος, ο μεγάλος βαθύφωνος Δ. Καβράκος με τον οποίο μελετά έως σήμερα.



Θεωρεί τον εαυτό του καλλιτεχνικό θρέμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα, καθώς και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Έχει, επίσης, συμπράξει πολλές φορές με την ΚΟΑ και τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ καθώς και με την ΚΟΘ, αλλά και με μεγάλες ορχήστρες του εξωτερικού, όπως η London Symphony Orchestra, η Orchestre de la Suisse Romande και η Opera Orchestra of NY, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.



Έχει δώσει πολλά προσωπικά ρεσιτάλ καθώς και συναυλίες θρησκευτικής μουσικής. Το ρεπερτόριό του ξεπερνά τους 100 ρόλους και έχει ηχογραφήσει για την EMI Classics, Bongiovanni, Rossini Opera Festival καθώς και την LYRA. Επίσης, κυκλοφορεί σε DVD ο «Κουρέας της Σεβίλλης» του Glyndebourne Festival όπου ερμηνεύει τον ρόλο του Don Basilio.

