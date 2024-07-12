Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Οι παραγωγές της Στέγης ταξιδεύουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Οι Έλληνες δημιουργοί ταξιδεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η διεθνής κοινότητα αγκαλιάζει με ενθουσιασμό τις καλλιτεχνικές προτάσεις τους. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως συμβαίνει τα τελευταία 13 χρόνια με τις παραγωγές της Στέγης, το διεθνές κοινό και οι Έλληνες καλλιτέχνες συντονίζονται στον ίδιο ρυθμό. Από το 2013, 100 και πλέον παραγωγές και συμπαραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής της Στέγης έχουν δώσει πάνω από 1.000 παραστάσεις σε 56 χώρες και σε πάνω από 200 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η προάσπιση και η υποστήριξη των καλλιτεχνών βρίσκονται στον πυρήνα ύπαρξης της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Αποστολή της Στέγης, μέσα από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», είναι να ενισχύσει την παρουσία και το κύρος των καλλιτεχνών σε κάθε άκρη της Γης και, ταυτόχρονα, να οικοδομήσει καινοτόμα δίκτυα, τα οποία είναι στενά συνυφασμένα με τον ιστό της διεθνούς σκηνής, με τους καλλιτέχνες και για τους καλλιτέχνες.

MOS, ©Pinelopi Gerasimou

Μόλις πριν λίγες μέρες, καλλιτέχνες που συνεργάζονται με τη Στέγη ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ της Αβινιόν και να συνομιλήσουν με διευθυντές φεστιβάλ, επιμελητές αλλά και την ευρύτερη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα, με την υποστήριξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια» της Στέγης. Την ίδια στιγμή, ελληνικές παραγωγές της Στέγης ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, από το Grec Festival της Βαρκελώνης μέχρι το Julidans στο Άμστερνταμ και από το ImPulsTanz στη Βιέννη έως το Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella στην Μπογκοτά.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή του στο Teatros del Canal στη Μαδρίτη και στο One Dance Festival στο Πλόβντιβ, το Lapis Lazuli συνεχίζει τη διεθνή περιοδεία του με επόμενους σταθμούς την Ολλανδία και την Ισπανία. Στις 4 και 5 Ιουλίου το Julidans Festival στο Άμστερνταμ υποδέχθηκε το γκροτέσκο και ταυτόχρονα κωμικό και τρομαχτικό σύμπαν του Ευριπίδη Λασκαρίδη, που γνωρίσαμε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης τον περασμένο Απρίλιο. Στις 13 και 14 Ιουλίου, το Lapis Lazuli θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη, στο διεθνές φεστιβάλ θεάτρου, χορού και μουσικής Grec Festival, για δύο βραδιές γεμάτες τρόμο και γέλιο. Στο Lapis Lazuli ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επιζητά να εξερευνήσει μια σειρά από δίπολα, όπως το υλικό με το πνευματικό, το ονειρικό με το εφιαλτικό και το συνειδητό με το ασυνείδητο, κατασκευάζοντας έτσι επί σκηνής ένα πυκνό πλέγμα αντιθέσεων.

Ο Οίκος της Ταραχής της Πατρίσιας Απέργη, ©Pinelopi Gerasimou

Ο Οίκος της Ταραχής της Πατρίσιας Απέργη και της ομάδας χορού Αερίτες χειροκροτήθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2023 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, και μόλις ταρακούνησε τη γαλλική πρωτεύουσα στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης, το Paris l’été, στις 6 και 7 Ιουλίου. Στις 17 Ιουλίου θα επιστρέψει στην Ελλάδα για μία και μόνο παράσταση στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ο Οίκος της Ταραχής επιθυμεί να συνομιλήσει με την έννοια της ταυτότητας μέσα από τη βία που ο καθένας μπορεί να υποστεί ή και να ασκήσει, προκειμένου να προσδιορίσει τον εαυτό, τον κόσμο και την ελευθερία του. Πρόκειται για έναν ύμνο στον άνθρωπο, στις επιλογές του, στη διαφορετικότητα και στον αυτοπροσδιορισμό.

All My Love, ©Andreas Simopoulos

Έχοντας παρουσιάσει ήδη δύο χορογραφικές δουλειές της στη Στέγη, στο πλαίσιο του Onassis Dance Days 2023 και 2024, η χορογράφος Ξένια Κογχυλάκη βρίσκεται σε τροχιά εξωστρέφειας με το τελευταίο της έργο με τίτλο Slamming. Σε οργανική συνέχεια με το Bang Bang Bodies, που είχε στο επίκεντρό της το headbanging, το Slamming εμπνέεται από τις χορογραφικές συμπεριφορές του συναυλιακού πλήθους, έχοντας επί σκηνής την ίδια και δύο ακόμη περφόρμερ. Στις 22 και 24 Ιουλίου θα παρουσιαστεί στο ImPulsTanz Vienna International Dance Festival, στη Βιέννη, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά τη σκηνή σε μια πανκ ροκ συναυλία και την άναρχη κίνηση του πλήθους σε χορό. H χορογράφος θα πραγματοποιήσει και πολυήμερο learning & research residency στα πλαίσια του ίδιου φεστιβάλ.

Slamming, ©Pinelopi Gerasimou

Τέσσερις νέους σταθμούς έρχεται να προσθέσει στον καλλιτεχνικό χάρτη της Εξωστρέφειας η Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Έχοντας ήδη κατακτήσει μερικά από τα μεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης, η διακεκριμένη χορογράφος ταξίδεψε με την τελευταία της χορογραφική σύνθεση All of my Love στο Julidans Festival στο Άμστερνταμ, στις 7 και 8 Ιουλίου. Επόμενος σταθμός της, τα Χανιά, και συγκεκριμένα το φεστιβάλ χορού Chania Dance Days, το οποίο θα φιλοξενήσει το πολυταξιδεμένο και βραβευμένο έργο της MOS στις 23 Ιουλίου. Έχοντας το MOS στις αποσκευές της, θα προσγειωθεί στο Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella στην Μπογκοτά της Κολομβίας, από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου. Τέταρτος και σίγουρα όχι τελευταίος σταθμός της το Bassano del Grappa, για να δώσει όλη της την αγάπη –ή αλλιώς να παρουσιάσει το All of my Love– στο OperaEstate Festival Veneto, στις 22 Αυγούστου.

To be Pocessed, ©Pinelopi Gerasimou

Μετά τη συμμετοχή του στο Primavera dei Teatri Festival στην πόλη Καστροβιλάρι της Καλαβρίας, το to be possessed της Χαράς Κότσαλη συνεχίζει τη διεθνή περιοδεία του με επόμενο σταθμό το OperaEstate Festival Veneto, στο Μπασάνο ντελ Γκράπα, στις 25 Αυγούστου. Μέσα από ένα αποδιαρθρωμένο σκηνικό τελετουργικό, η χορεύτρια και χορογράφος Χαρά Κότσαλη, θα επιδοθεί σε μια νέα απόπειρα να ανιχνεύσει το φαινόμενο της πνευματοκαταληψίας για την οποία κατηγορήθηκαν πρωτίστως γυναίκες, σε μια παράσταση που θυμίζει πρόβα δαιμονισμού. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, η Έλενα Αντωνίου θα βρεθεί και αυτή στο ίδιο φεστιβάλ, για να παρουσιάσει στο ιταλικό κοινό το έργο της LANDSCAPE.

Οι περιοδείες των παραγωγών της Στέγης πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια».

