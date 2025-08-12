Επιχορηγήσεις 2 εκατ. ευρώ και παροχή αιγίδας για θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις θεάτρου  

Eπιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ ανακοινώνονται από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά από πρόσκληση, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας, επαγγελματικών σχημάτων θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων θεάτρου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα-Επιχορηγήσεις Συγχρόνου Πολιτισμού 2025» υποστηρίζει έμπρακτα τον Σύγχρονο Πολιτισμό σε όλη τη χώρα, στην κατεύθυνση ενίσχυσης και ανάδειξης αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη: «Πάγια πολιτική μας, στο υπουργείο Πολιτισμού, είναι να στηρίζουμε ουσιαστικά το θέατρο και να βρισκόμαστε δίπλα στους δημιουργούς του. Αυτό πράττουμε, μέσα από το πρόγραμμα "Δημιουργική Ελλάδα", με επιχορηγήσεις ύψους 2.000.000 ευρώ σε επαγγελματικά σχήματα θεάτρου, για να υλοποιήσουν παραγωγές, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις. Μέσω του Μητρώου των Πολιτιστικών Φορέων του υπουργείου Πολιτισμού κατατίθενται οι υποψηφιότητες, ενώ ανεξάρτητη γνωμοδοτική επιτροπή ειδικών και εμπειρογνωμόνων αξιολογεί και προτείνει τα σχήματα και το ποσόν της επιχορήγησης. Ενισχύουμε έμπρακτα την εξωστρέφεια της ελληνικής θεατρικής δημιουργίας σε ευρύτερα κοινά και εξασφαλίζουμε στους δημιουργούς βέλτιστες συνθήκες για τη διάχυση του έργου και της έμπνευσής τους, καθιστώντας τον Πολιτισμό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και διασφαλίζοντας απασχόληση στον δημιουργικό τομέα».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε: «Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιχορηγήσεων για θεατρικές παραγωγές και περιοδείες στο πλαίσιο του προγράμματος "Δημιουργική Ελλάδα". Το υπουργείο Πολιτισμού για άλλη μια χρονιά στηρίζει με συνέπεια και διαφάνεια τους ανθρώπους του θεάτρου, ώστε να μεταφέρουν τις ιδέες και τις εικόνες τους, όχι μόνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Η στήριξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε το θέατρο ως ζωτικό πυλώνα της πολιτισμικής ζωής της χώρας. Το θέατρο έχει τη μοναδική ικανότητα να κινητοποιεί την ψυχή και τη σκέψη μας. Μέσα από τον λόγο, την εικόνα και τη ζωντανή διάδραση, μας προκαλεί να αναμετρηθούμε με διαχρονικά ερωτήματα, να αμφισβητήσουμε στερεότυπα και να αναζητήσουμε νέες οπτικές. Ταυτόχρονα, μας προσφέρει την ανεξάντλητη χαρά της συλλογικής εμπειρίας: κάθε χειροκρότημα, κάθε ανάσα που μοιραζόμαστε στις σκοτεινές αίθουσες, ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας. Στους μήνες που έρχονται, όταν ξανασυναντηθούμε στις σκηνές των ελληνικών θεάτρων, ας εισέλθουμε με ανοικτές καρδιές και ανήσυχα πνεύματα. Ας επιτρέψουμε στις παραστάσεις των δημιουργών μας να μας ταξιδέψουν, να μας αφυπνίσουν, να μας κάνουν να ονειρευτούμε και να δράσουμε. Κάθε νέος θεατρικός θίασος, κάθε περιοδεία στην περιφέρεια και στα νησιά, αντανακλά την ποικιλία και τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, αποτελούμενη από τους:

Ιωάννη Παπαδάκη - Μετζικώφ (ζωγράφο, σκηνογράφο, ενδυματολόγο) πρόεδρο

Γαβριέλλα-Πηνελόπη Τριανταφύλλη (διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) αντιπρόεδρο

Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη (δόκτωρα Θεατρολογίας / προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ) μέλος

Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα (θεατρολόγο - μεταφρασεολόγο - κριτικό) μέλος

Ιωάννη Μαργαρίτη (σκηνοθέτη) μέλος

Ανδρέα Σκούρτη (αρχιτέκτονα, σκηνογράφο, αναπληρωτή καθηγητή και διευθυντή του Τμήματος Σκηνογραφίας στην Royal Central School of Speech and Drama - University of London) μέλος και

Πηνελόπη (Πέγκυ) Σταθακοπούλου (ηθοποιό) μέλος

εξέτασε τα συνολικά 249 αιτήματα, τα οποία κατετέθησαν εμπρόθεσμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ. Από το σύνολο αυτών, θετική εισήγηση για επιχορήγηση -με γνώμονα, όχι την κάλυψη του συνολικού κόστους παραγωγής τους αλλά τη μερική τους στήριξη, με προτεραιότητα τη διασφάλιση των συμμετεχόντων σε αυτές καλλιτεχνών- πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις, έλαβαν τα 113, από τα οποία τα 57 έλαβαν και αιγίδα.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης και παροχή αιγίδας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2025 - 2026, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2025 ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025 Α. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2025 A/A ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑ 1 MEETING EVENT 2025 του Διεθνούς Δικτύου Θεάτρου Ντοκιμαντέρ (ΔΔΘΝ) plays2place 15.000,00 € ΝΑΙ 2 Γράφουμε για τη σκηνή Ανθρωπος στη Θάλασσα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ) 10.000,00 € ΝΑΙ 3 Θεατρικό συμπόσιο "Συναντώντας τον Γιέρζυ Γκροτόφσκι και το έργο του" ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 10.000,00 € ΝΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2025 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : € 35.000,00

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2025 - 2026, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2025

ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025 B. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 2025 - 2026 A/A ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑ 4 Α - στερητικό (προσωρινός τίτλος) ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙ ΦΟΡ ΣΕΡΚΟΥΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

C FOR CIRCUS) 15.000,00 € 5 ¨Ένα κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν¨ LOXODOX ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.000,00 € ΝΑΙ 6 “Killing Godot” του Nikolas Kazan σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 15.000,00 € 7 «Be Nora – Be Strong» "TheArtes" -Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 15.000,00 € 8 «Αντιγόνη» του Σοφοκλή "Ηθικόν Ακμαιότατον" 25.000,00 € ΝΑΙ 9 «Η Λάουρα ήταν εδώ» Ένα road movie της γειτονιάς ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ 25.000,00 € 10 «Θέατρο Playback: Μια πνοή για την Τρίτη Ηλικία» ARS MOMENTUM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΑRS MOMENTUM AMKE) 15.000,00 € ΝΑΙ 11 «ΣΥΝΟΡΑ» του Χένρι Νέιλορ

(BORDERS” by Henry Naylor ) "Μνήμη" Εταιρεία Θεάτρου, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική 15.000,00 € ΝΑΙ 12 " Διαμάντια και Μπλούζ " της Λούλας Αναγνωστάκη ΤΕΧΝΗΣ ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΟΨΕΙΣ 15.000,00 € 13 "Ευτυχισμένες Μέρες" "Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

"Η Πάνδημος Ηώς") 15.000,00 € ΝΑΙ 14 1984 GOOTHEATER COMPANY ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

GOOTHEATER

COMPANY) 15.000,00 € 15 BABEΛ BLIND SPOT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.000,00 € ΝΑΙ 16 BLUNTED- ΔΗΜΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΕΣ ΚΑΡΤ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΚΑΡΤ) 15.000,00 € 17 Danton/Η Ανατομία μιας Επανάστασης RMS MATAROA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

RMS MATAROA) 25.000,00 € 18 LOST & FOUND ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

"Altera Pars") 15.000,00 € ΝΑΙ 19 Mit(e)ra TERRE DE SEMIS AMKE 15.000,00 € 20 SLEEP HAS HER HOUSE VEGA LYRA 15.000,00 € 21 SUNWARD Subtronica 15.000,00 € ΝΑΙ 22 The Effect, της Lucy Prebble ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BLOOM Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

Bloom Theatre Group) 15.000,00 € 23 The Nether ( προσωρινός τίτλος) «Θεατρικός Οργανισμός ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» 15.000,00 € ΝΑΙ 24 VERRUCKTES BLUT - ΑΓΡΙΟ ΑΙΜΑ Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

Ars Moriendi) 15.000,00 € ΝΑΙ 25 What makes the world go round? (προσωρινός τίτλος) The Young Quill Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

The Young Quill) 25.000,00 € 26 ΑΜΛΕΤ MASTERSKAYA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.000,00 € ΝΑΙ 27 ΑΜΛΕΤ* ANIMA Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ANIMA) 15.000,00 € 28 Άνθρωποι γύρω από τη φωτιά ΕΤΑΙΡEΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ XAΠΙ ΕΝΤ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: XAΠΙ ΕΝΤ) 25.000,00 € ΝΑΙ 29 ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΗΤΑΝ ΗΔΗ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΜΚΕ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ) 15.000,00 € ΝΑΙ 30 Δάκρυ στο Φίδι HIPPO (ΧΙΠΟ) (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

Hippo Theatre Group) 15.000,00 € ΝΑΙ 31 Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάϋντε ΤΕΧΝΗΣ ΟΝΕΙΡΑ 15.000,00 € ΝΑΙ 32 ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΤΖΟΥΛΙΑ ΧΩΡΟΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΧΩΡΟΣ) 15.000,00 € 33 ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΗ 25.000,00 € 34 Εκμηδένιση Elephas tiliensis 25.000,00 € ΝΑΙ 35 ΕΛΙΖΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 25.000,00 € ΝΑΙ 36 Ένα ψέμα του μυαλού Ομάδα Νάμα 15.000,00 € 37 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΙΚΤΟΣ ΘΕΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.000,00 € ΝΑΙ 38 Εσύ και τα σύννεφά σου του Έρικ Βέστφαλ σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου ΒίΔα 15.000,00 € ΝΑΙ 39 Ευρυδίκη και Ορφέας ΕΜΕΙΣ 15.000,00 € ΝΑΙ 40 Ευτυχισμένες Μέρες ΔΟΛΙΧΟΣ 15.000,00 € ΝΑΙ 41 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ (Προσωρινός) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΗΝΗ Μ.Κ.Ε. 15.000,00 € 42 Η Αριστερόχειρη γυναίκα ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΕRΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΟΠΕRΑ) 15.000,00 € 43 Η ΑΥΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΕΛΑ του Άλντο Παλατσέσκι ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.000,00 € 44 Η ήμερη και το εικόνισμα (Кроткая) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 15.000,00 € ΝΑΙ 45 Η κατάρρευση Νοσταλγία - Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 15.000,00 € 46 Η ΚΟΛΑΣΗ του ΔΑΝΤΗ ΩΡΙΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 15.000,00 € 47 Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: αντίqρηση ) 15.000,00 € 48 Η ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 25.000,00 € 49 Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΑΫΛΑ 15.000,00 € ΝΑΙ 50 Η Συναίνεση ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, CHAMP D' ART 15.000,00 € ΝΑΙ 51 Η Τελευταία θάλασσα «THE GARAGE THEATRE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 15.000,00 € ΝΑΙ 52 Η ΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (7 - 14 ΕΤΩΝ) Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία 25.000,00 € ΝΑΙ 53 Η φάρμα των ζώων - The musical Μικρός Βορράς 15.000,00 € ΝΑΙ 54 Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι Εταιρεία Θεάτρου Sforaris ! (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

Sforaris) 25.000,00 € 55 ΗΜΕΡΗ, Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ Zero Gravity two Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 15.000,00 € 56 ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ Α.Μ.Κ.Ε.) 15.000,00 € ΝΑΙ 57 Θεατρική παράσταση με τίτλο «Παραλλαγές μιας πάπιας» ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΕΚΤΙΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

Θεατρική Ομάδα Ρέκτις ΑΜΚΕ) 15.000,00 € ΝΑΙ 58 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ 15.000,00 € ΝΑΙ 59 ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΚΟΙΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ ACT 15.000,00 € ΝΑΙ 60 Κάτι θα γίνει, θα δεις Lάz - Las Α.Μ.Κ.Ε. (ΠΡΩΗΝ PULSAR ΑΜΚΕ) 15.000,00 € 61 ΚΑΦΚΑ: O άγγελος της ιστορίας Ιωάννα Μακρή - Ν. Διαμαντής και Σία

(ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟ) 25.000,00 € 62 Κόκκαλα ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΣΑΛΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.000,00 € 63 ΛΑΜΠΕΡΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

Passatempo) 15.000,00 € 64 Μ/Α/Ρ/Ξ (Προσωρινός τίτλος) ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ

ΑΜΚΕ) 15.000,00 € ΝΑΙ 65 ΜΑΚΒΕΘ GOEN PRODUCTIONS Α.Μ.Κ.Ε. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : GOEN) 15.000,00 € 66 ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BUG - ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : BUG) 15.000,00 € ΝΑΙ 67 ΜΗΔΕΙΑΣ, ΕΞΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: ARTCOLOUR) 25.000,00 € ΝΑΙ 68 Μονοπάτια Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (διακριτικός τίτλος: ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ) 25.000,00 € 69 Νεκρή φύση σε χαντάκι Θεατρικός Οργανισμός Νέος Λόγος 15.000,00 € 70 Ο Αυτόχειρας "Αττική Αυλαία" 15.000,00 € 71 Ο ΑΦΡΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ BLOOM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : BLOOM) 15.000,00 € ΝΑΙ 72 Ο Έμπορος της Βενετίας CONTRATIEMPO ΑΜΚΕ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CONTRATIEMPO) 15.000,00 € 73 Ο θάνατος ενός ηθοποιού – Α’ έτος (προσωρινός) Dulcinea Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : Dulcinea ΑΜΚΕ) 15.000,00 € ΝΑΙ 74 Ο ΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΒΕΙΚ ΘΕΑΤΡΟ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 15.000,00 € 75 Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ARS AETERNA (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ARS AETERNA) 15.000,00 € 76 Ο Τελευταίος Γιάνκης ΕΩΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΕΩΣ) 15.000,00 € 77 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟ Μ.Κ.Ο. 35.000,00 € ΝΑΙ 78 Οι βελόνες της Νεραντζιάς ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : MIKROGRAPHIA) 15.000,00 € 79 Οι Στρατηγικές του Έρωτα του Τζώρτζ Φάρκιουαρ BOILING POINT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25.000,00 € 80 Όταν σταμάτησα να καταλαβαίνω τον κόσμο One Plant Production 15.000,00 € 81 ΠΑΝΔΟΧΕΙΟΝ Η ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΕΡΗΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : BIJOUX DE KANT) 25.000,00 € 82 Περί βίας Nova Melancholia Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική 25.000,00 € 83 ΠΕΡΙ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ ABNORMAL GROUP 25.000,00 € 84 ΠΗΝΕΛΟΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ) 35.000,00 € ΝΑΙ 85 ΠΟΡΦΥΡΟ ΠΟΤΑΜΙ - ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : HELIX ACTION THEATRE) 15.000,00 € ΝΑΙ 86 ΣΙΡΟΚΟΣ 4 FRONTAL 15.000,00 € 87 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ - Μια τρελή τρελή τραγωδία, του ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΙ 15.000,00 € ΝΑΙ 88 ΣΤΑΧΤΑΡΙΤΣΑ PROJECT / Ή το γοβάκι δεν ήταν γυάλινο, ή εκείνη δεν έτρεξε τόσο γρήγορα όσο νομίζουμε Διεθνές Κέντρο Χορού και Θεάτρου Μήλου 25.000,00 € ΝΑΙ 89 Στο Θέατρο ΝΕΡΑ ΕΙΔΑ 15.000,00 € 90 Συναίνεση Νέο Σύγχρονο Θέατρο Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : Νέο Σύγχρονο Θέατρο ΑΜΚΕ) 15.000,00 € 91 Τα σπίτια αλλάζουν θέση τη νύχτα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΡΟΧΙΕΣ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΤΡΟΧΙΕΣ) 15.000,00 € 92 ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΥΡ 35.000,00 € 93 ΤΖΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΠΟΡΚΜΑΝ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΙΨΕΝ Αλκμήνη 15.000,00 € 94 Το βιβλίο της ανησυχίας 4PLAY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : 4PLAY) 15.000,00 € 95 Το Δάσος του Αισώπου ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ - ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΝΑΙ 96 ΤΟ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟ ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 15.000,00 € ΝΑΙ 97 Το Κουρέλι GANBA K.L.L. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : GANBA) 15.000,00 € 98 Το μίσος 1995/2026 (προσωρινός τίτλος) SPECTRUM Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : SPECTRUM AMKE)) 25.000,00 € 99 Το Νησί Των Σκλάβων ΜΠΛΕ 25.000,00 € ΝΑΙ 100 Το Πόδι της Χήνας NOVUS Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 15.000,00 € 101 ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ του ΖΑΝ ΓΚΛΟΝΤ ΚΑΡΙΕΡ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 25.000,00 € ΝΑΙ 102 Το Τέλος της Κωμωδίας Θέρος - Εταιρία Θεάτρου (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

Θέρος) 25.000,00 € ΝΑΙ 103 Χλιμίντρισμα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ "PER-THEATER-FORMANCE" 15.000,00 € 104 Χορεύοντας στη Λούνασα ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ) 15.000,00 € ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΤΟΥΣ 2025 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : € 1.805.000,00

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2025 - 2026, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2025

ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025 Γ. ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2025 A/A ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑ 105 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας του Κιλκίς Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura (Ισπανο-ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού) 25.000,00 € ΝΑΙ 106 ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 2025 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΚΕΥΝΣ) 35.000,00 € ΝΑΙ 107 Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών & Ομάδων : Άδειος Χώρος ΠΛΕΓΜΑ 15.000,00 € ΝΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2025 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : € 75.000,00

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2025 - 2026, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΤΟΥΣ 2025

ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025 Δ. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2025 108 «Περιοδεία με τη ‘‘Λέλα Καραγιάννη - Η Μάνα της Αντίστασης’’ από τη Λήμνο έως την Αρεόπολη» ΔΙΑ-ΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

ΔΙΑ-ΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Μ. ΒΙΔΑΛΗ) 15.000,00 € 109 Amalia melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων / Περιοδεία QUADRAT Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία 20.000,00 € ΝΑΙ 110 White Dwarf -Θεατρική Περιοδεία ΠΟΛΥΠΛΑΝΗΤΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 15.000,00 € ΝΑΙ 111 Οι Κάλπηδες - Περιοδεία Ξανθίας 10.000,00 € ΝΑΙ 112 Περιοδεια με την παράσταση του έργου ''το 3%'' της Βίλης Σωτηροπούλου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΟΥΦΟΝΟΙ 15.000,00 € ΝΑΙ 113 Ταξιδεύοντας με το Μα, περιοδεία της θεατρικής παράστασης και διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων ΑΛΚΗ (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΛΚΗ)

10.000,00 € ΝΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2025/ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : € 85.000,00

