Rolex και τα Oscars®: Μια διαχρονική δέσμευση στην τέχνη του κινηματογράφου

Με αφορμή την τελετή των βραβείων Oscars, τη σημαντικότερη βραδιά του παγκόσμιου κινηματογράφου, η Rolex συνεχίζει να τιμά και να υποστηρίζει την τέχνη της μεγάλης οθόνης. Ως Υπερήφανος Χορηγός της τελετής και επίσημος οικοδεσπότης του Greenroom, η Rolex βρίσκεται στο επίκεντρο του κορυφαίου αυτού κινηματογραφικού θεσμού, γιορτάζοντας τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και την καλλιτεχνική αριστεία που αναδεικνύονται κάθε χρόνο στην τελετή των βραβείων που πραγματοποιείται στο Dolby Theatre στο Hollywood.

Greenroom

Η Rolex παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τέχνες στον σύγχρονο κόσμο. Με έμφαση στη δημιουργικότητα και την αριστεία, η Rolex στηρίζει και αναδεικνύει καλλιτέχνες και πολιτιστικούς θεσμούς, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα σε δημιουργούς και κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, η Rolex αναπτύσσει στενές συνεργασίες με σημαντικές προσωπικότητες των τεχνών, ξεκινώντας το 1976 με τη διάσημη σοπράνο Dame Kiri Te Kanawa. Σήμερα, αυτή η μακρόχρονη δέσμευση εκφράζεται μέσα από το Perpetual Arts Initiative, ένα παγκόσμιο πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, τον κινηματογράφο, τον χορό, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες, με στόχο την υποστήριξη κορυφαίων δημιουργών και την καλλιέργεια της νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Martin Scorsese

Στον κινηματογράφο, η Rolex τιμά τους σπουδαίους αφηγητές της εποχής μας, των οποίων το έργο συνδυάζει άρτια τεχνική εκτέλεση, προηγμένη τεχνολογία και δημιουργική έμπνευση. Η σχέση της μάρκας με τη μεγάλη οθόνη ξεκινά ήδη από το 1951, όταν η Rolex συν-παρήγαγε την ταινία The Story of Time, η οποία προτάθηκε για βραβείο στα Academy Awards. Την ίδια περίοδο, ρολόγια Rolex Submariner εμφανίστηκαν σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως το The Silent Enemy (1958) και στις πρώτες ταινίες του James Bond από το 1962 και μετά.

Σήμερα, η δέσμευση της Rolex στον κινηματογράφο εκφράζεται μέσα από τη στενή συνεργασία της με την Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ως Υπερήφανος Χορηγός της τελετής των Oscars® και οικοδεσπότης του Greenroom, του χώρου όπου οι υποψήφιοι και οι παρουσιαστές συγκεντρώνονται πριν ανέβουν στη σκηνή

James Cameron

Η τελετή των Oscars®, που πραγματοποιείται στο Dolby Theatre στο Hollywood και μεταδίδεται σε περισσότερες από 200 χώρες, αποτελεί την κορυφαία γιορτή της κινηματογραφικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και την τεχνική αρτιότητα που απαιτεί η παραγωγή μιας ταινίας.

Η σχέση της Rolex με τον κινηματογράφο ενισχύεται και από τους πρεσβευτές της στον χώρο της έβδομης τέχνης, ανάμεσά τους οι James Cameron, Martin Scorsese, Jia Zhang-Ke, Leonardo DiCaprio και Zendaya — δημιουργοί που εκφράζουν μέσα από το έργο τους τις αξίες της αριστείας και της διαχρονικής δημιουργίας.