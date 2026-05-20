«Billy & Me»: Ταινία για τη ζωή του Μπίλι Τζόελ θα σκηνοθετήσει ο Τζον Ότμαν

Ο μοντέρ και σκηνοθέτης Τζον Ότμαν πρόκειται να σκηνοθετήσει τη μεγάλου μήκους ταινία «Billy & Me» που καταγράφει τα χρόνια της διαμόρφωσής του σούπερ σταρ τραγουδιστή, τραγουδοποιό και πιανίστα Μπίλι Τζόελ. Η ταινία «Billy & Me» αφηγείται την ιστορία του Μπίλι Τζόελ προτού γίνει γνωστός, πριν από τις επιτυχίες — και πριν από το «Piano Man», το τραγούδι και το άλμπουμ του 1973 που τον οδήγησαν στην άνοδο.

Αφηγητής είναι ο πρώτος μάνατζερ του Τζόελ, Έργουιν Μαζούρ, ο οποίος ανακάλυψε τον τραγουδιστή το 1966, υπέγραψε συμβόλαιο μαζί του το 1970 και επέβλεψε την καριέρα του μέχρι την επιτυχημένη συμφωνία του με την Columbia Records το 1972.

Η διαδικασία του κάστινγκ βρίσκεται σε εξέλιξη, με την παραγωγή να έχει προγραμματιστεί για αυτό το φθινόπωρο στο Γουίνιπεγκ του Καναδά και στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Variety.

Η παραγωγή εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη βιογραφία από τον Μαζούρ, καθώς και από τον φίλου του Τζόελ, ντράμερ και σκηνοθέτη βίντεο, Τζον Σμολ, ο οποίος συμμετέχει επίσης ως σύμβουλος και συνεκτελεστικός παραγωγός.

Ο Σμολ ήταν ο ντράμερ του Μπίλι Τζόελ στο πρώτο συγκρότημά τους, τους Hassles. Επίσης δημιούργησαν τους Attila, ένα άγνωστο acid-rock ντουέτο και κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το 1970. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι βαθιά ασύμβατο με τα άλλά του τραγουδιστή και ο ίδιος το έχει περιγράψει με σαφήνεια ως «ψυχεδελικές ανοησίες». Η ταινία ακολουθεί το ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του HBO για τον Μπίλι Τζόελ «And So It Goes», το οποίο προβλήθηκε το 2025.

