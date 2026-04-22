Auto China 2026: Ο Όμιλος Volkswagen περνά στην αντεπίθεση στην Κίνα με τη μεγαλύτερη προϊοντική επέλαση της ιστορίας του

Ο Όμιλος Volkswagen έστειλε από το Media Night της Auto China 2026 ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η στρατηγική «in China, for China» περνά πλέον σε πλήρη εφαρμογή, με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και σαφή στόχο την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στη σημαντικότερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα πλήρως ανανεωμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο με τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες, αλλά και η παρουσίαση του οδικού χάρτη “Agentic AI for all”, που χαράσσει την επόμενη φάση της ευφυούς κινητικότητας στην Κίνα. Από τη σχεδίαση και τις ψηφιακές υπηρεσίες έως τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, κάθε στοιχείο έχει εξελιχθεί με σαφή προσανατολισμό στις ανάγκες των Κινέζων πελατών. Παράλληλα, η νέα κλιμακούμενη China Electronic Architecture (CEA) δημιουργεί τη βάση για την ενοποίηση των λειτουργιών οδήγησης και cockpit σε ένα κοινό τεχνολογικό περιβάλλον για όλα τα είδη οχημάτων.

Ο Oliver Blume, CEO του Ομίλου Volkswagen, δήλωσε: «Η Κίνα αποτελεί βασικό μοχλό του μετασχηματισμού μας και ζωτική δύναμη πίσω από τις παγκόσμιες φιλοδοξίες μας. Τα προϊόντα και οι τεχνολογίες που παρουσιάζουμε στην Auto China 2026 αποτελούν ηχηρή απόδειξη της ισχύος της ολοκληρωμένης στρατηγικής τοπικής προσαρμογής που ακολουθούμε. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο στην προσπάθειά μας να επανακτήσουμε την πρωτοπορία στην Κίνα και στην πορεία μας να εξελιχθούμε σε “Global Automotive Tech Driver”.»

Ο Ralf Brandstätter, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG για την Κίνα και Chairman & CEO της Volkswagen Group China, ανέφερε: «Η στρατηγική μας “in China, for China” περνά πλέον στον δρόμο. Μέσα σε μόλις 36 μήνες, ο Όμιλος Volkswagen ανέπτυξε ένα εντελώς νέο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων για την Κίνα. Μόνο φέτος θα λανσάρουμε 20 νέα smart electric vehicles. Με προηγμένες ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές, συστήματα ADAS, ευφυές cockpit και λειτουργίες AI, ανταποκρινόμαστε σε όλες τις βασικές απαιτήσεις των Κινέζων πελατών μας. Οι πολυάριθμες πρεμιέρες των μαρκών μας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου υπογραμμίζουν την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα του μετασχηματισμού μας.»

Ο Όμιλος υλοποιεί φέτος τη μεγαλύτερη έως σήμερα προϊοντική του επίθεση εξηλεκρισμού στην Κίνα, καλύπτοντας battery electric, plug-in hybrid και extended-range μοντέλα. Έως το 2027 θα προσφέρει περίπου 30 εξηλεκρισμένα μοντέλα, ενώ έως το 2030 η γκάμα θα φτάσει τα 50, εκ των οποίων περίπου 30 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Η κλίμακα αυτής της κίνησης αποτυπώνει όχι μόνο την ένταση της προϊοντικής δραστηριότητας του Ομίλου, αλλά και την αποφασιστικότητά του να ενισχύσει εκ νέου την ηγετική του παρουσία στην κινεζική αγορά.

Ισχυρές τοπικές δυνατότητες εξέλιξης για προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS- Advanced Driver Assistance Systems)

Η νέα αυτή προϊοντική δυναμική στηρίζεται στις ισχυρές τοπικές δυνατότητες έρευνας και εξέλιξης του Ομίλου, καθώς και στις στρατηγικές συνεργασίες του, που επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη τεχνολογιών εντός Κίνας με ταχύτητα και υψηλό βαθμό προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η CARIZON, η εσωτερική δύναμη του Ομίλου στον τομέα της ευφυούς οδήγησης, η οποία έχει ήδη πετύχει ένα σημαντικό ορόσημο: παρέδωσε εγκαίρως την πρώτη λύση L2 Advanced ADAS για τη λειτουργία Highway Pilot, με αφορμή την έναρξη παραγωγής του ID. UNYX 07 στα τέλη του 2025. Πάνω σε αυτή τη βάση, αρκετά νέα μοντέλα που θα λανσαριστούν στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς θα είναι τα πρώτα που θα εξοπλιστούν με την πλήρη τεχνολογία L2 Advanced ADAS της εταιρείας, προσφέροντας λειτουργίες όπως Navigation on Autopilot τόσο σε αστικό όσο και σε υπεραστικό περιβάλλον, καθώς και αυτοματοποιημένη στάθμευση. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ικανότητα του Ομίλου Volkswagen να μεταφέρει γρήγορα στην παραγωγή τοπικά εξελιγμένες τεχνολογίες αιχμής.

Τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες αναδεικνύουν τη νέα δυναμική του Ομίλου Volkswagen στην Κίνα:

Η Volkswagen επιταχύνει μία από τις μεγαλύτερες προϊοντικές επιθέσεις στην ιστορία της, συνδυάζοντας νέα μοντέλα και νέες τεχνολογίες με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα. Στο Volkswagen Group Media Night παρουσιάστηκε το ID. AURA T6 της FAW-Volkswagen, το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς ID. AURA, το οποίο εισέρχεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μεσαίων SUV στην Κίνα. Ως μοντέλο στρατηγικής σημασίας για τη μάρκα, το ID. AURA T6 βασίζεται πλήρως στη νέα τοπικά εξελιγμένη China Electronic Architecture (CEA), η οποία επιτρέπει λειτουργίες όπως advanced L2 assisted driving και συνεχείς over-the-air ενημερώσεις. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το ID. UNYX 09 από τη Volkswagen Anhui, ένα αμιγώς ηλεκτρικό sedan μήκους πέντε μέτρων, πολύ κοντά στην έκδοση παραγωγής. Το μοντέλο συνδυάζει προηγμένες ευφυείς τεχνολογίες, όπως advanced L2 driving assistance, high-performance computing και έναν διαισθητικό AI assistant.

Επέκταση της Volkswagen στη ραγδαία αναπτυσσόμενη entry-level αγορά NEV στην Κίνα:

Η επέκταση αυτή στηρίζεται στον εξηλεκτρισμό της υπο-μάρκας JETTA, με στόχο να μεταφέρει τη σημερινή ισχυρή της θέση στα προσιτά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και στην ηλεκτρική εποχή. Το JETTA X concept car, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Group Night, παρουσιάζει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα “Modern Robust” της μάρκας. Η JETTA θα λανσάρει τέσσερα μοντέλα NEV έως το 2028, με το πρώτο να έρχεται στην αγορά ήδη μέσα στη φετινή χρονιά. Η εξηλεκτρισμένη JETTA τοποθετείται ως μια έξυπνη και αξιόπιστη επιλογή για καταναλωτές όλων των γενεών, εκφράζοντας τη νέα κατεύθυνση της μάρκας μέσα από ανανεωμένο σχεδιασμό και νέο λογότυπο.

Την ίδια στιγμή, η στρατηγική της Audi με δύο μάρκες, δύο συνεργασίες και δύο είδη συστημάτων κίνησης παίρνει πλέον πλήρως μορφή, προωθώντας τη μεγαλύτερη προϊοντική πρωτοβουλία στην ιστορία της. Μετά το λανσάρισμα του AUDI E5 Sportback, κάνει τώρα την εμφάνισή του το αμιγώς ηλεκτρικό AUDI E7X, το δεύτερο μοντέλο παραγωγής και το πρώτο SUV της αποκλειστικά για την Κίνα μάρκας AUDI. Με δυναμική σχεδιαστική γλώσσα, το premium ηλεκτρικό SUV συνδυάζει την άνεση μιας ευρύχωρης και ευφυούς καμπίνας με τη χαρακτηριστική δυναμική οδήγησης της Audi και τη μέγιστη πρόσφυση του συστήματος quattro. Δύο εκδόσεις συστήματος κίνησης, με συνδυαστική ισχύ 300 kW και 500 kW αντίστοιχα, εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις. Με το E7X, η AUDI εισέρχεται στη μεγάλη κατηγορία SUV με ένα προϊόν που συνδυάζει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα με ουσιαστική καθημερινή πρακτικότητα. Βασισμένα στην Advanced Digitized Platform, που εξελίχθηκε από κοινού με τη SAIC, τα μοντέλα της AUDI αποτελούν την επόμενη γενιά ευφυών συνδεδεμένων οχημάτων, συμπληρώνοντας το χαρτοφυλάκιο της παγκόσμιας μάρκας Audi στην Κίνα. Παράλληλα, στο AUDI E7X προγραμματίζεται η εισαγωγή δυνατοτήτων highly automated driving επιπέδου 3, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο αυτής της τεχνολογίας για την Audi, παγκοσμίως και στην Κίνα.

“Agentic AI for all”: το επόμενο βήμα προς την AI-defined mobility στην Κίνα

Στο Group Media Night, ο Όμιλος Volkswagen παρουσίασε το επόμενο μεγάλο του βήμα προς την εποχή του AI-defined vehicle στην Κίνα, αποκαλύπτοντας τον οδικό χάρτη “Agentic AI for all”.

Ο Oliver Blume δήλωσε: «Μετά το E-mobility for all και το ADAS for all, εισάγουμε τώρα και το Agentic AI for all. Ήδη από φέτος, ο in-car AI Agent μας αρχίζει να ενσωματώνεται στα τοπικά εξελιγμένα μοντέλα μας. Με αυτό το βήμα, ο Όμιλος Volkswagen γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος κατασκευαστής αυτοκινήτων που εφαρμόζει agentic AI σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο οχημάτων στην Κίνα, σε ευρεία κλίμακα.»

Από το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς, όλα τα οχήματα που βασίζονται στην πλατφόρμα CEA θα διαθέτουν onboard AI Agent, ο οποίος θα ενσωματώνει ένα τοπικά εκπαιδευμένο large language model ως φυσική διεπαφή γλώσσας. Σε αντίθεση με έναν απλό φωνητικό βοηθό που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εντολές, το Agentic AI κατανοεί πιο ουσιαστικά την πρόθεση του χρήστη, εκτελεί σύνθετες ενέργειες σε πολλαπλά συστήματα και λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με το εκάστοτε context, μέσω φυσικού διαλόγου. Το σύστημα λειτουργεί εξ ολοκλήρου onboard, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν εγκαταλείπουν ποτέ το όχημα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα αυστηρά πρότυπα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας της Volkswagen.

Στο μέλλον, η επόμενη γενιά της αρχιτεκτονικής CEA 2.0, που θα λανσαριστεί το 2027, θα ενοποιεί τις λειτουργίες ευφυούς οδήγησης και εμπειρίας cockpit σε μια ισχυρότερη κεντρική υπολογιστική πλατφόρμα. Αυτή η αναβαθμισμένη βάση θα επιτρέπει αποδοτικότερη λειτουργία του οχήματος μέσω ενός συστήματος Multi-Agent AI, στο οποίο θα συνεργάζονται επιμέρους agents για την οδήγηση, την εμπειρία cockpit και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος Volkswagen κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα του στην Κίνα προς την εποχή του AI-defined vehicle.

Πηγή: skai.gr

