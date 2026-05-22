Δωρεάν στα Novasports το Final Four της EuroLeague με δώρο πίτσα Pizza Fan

Με νέες σημαντικές συνεργασίες και ακόμη πιο δυνατές προσφορές, η Nova εμπλουτίζει το οικοσύστημα προνομίων των συνδρομητών της μέσω του PADU app, προσφέροντας καθημερινά οφέλη, αποκλειστικά Nova deals και νέες εμπειρίες ψυχαγωγίας, ευεξίας και περιεχομένου.

Στο επίκεντρο των νέων ενεργειών βρίσκεται η συνεργασία με την Pizza Fan, μέσα από την οποία όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές Nova που χρησιμοποιούν το PADU app, μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν μία πίτσα από την Premium συλλογή της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η αγορά άλλου προϊόντος.

Παράλληλα, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο των καναλιών Novasports έως και τις 30 Ιουνίου, απολαμβάνοντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Final Four της EuroLeague, καθώς και πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο. Πρόκειται για μία ακόμη αποκλειστική ενέργεια που διατίθεται μέσα από την εφαρμογή PADU.

