Η απόφαση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «AKIS PETRETZIKIS HUB MONOΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.» με δ.τ. "AKIS PETRETZIKIS HUB" στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360ο» των άρθρων 111 έως 116 του Ν. 4887/2022 (A' κύκλος) δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Η απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται στην ίδρυση μόνιμης εγκατάστασης στούντιο πρωτότυπων τηλεοπτικών εκπομπών, στα Σπάτα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2.000.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

