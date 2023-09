Με πρώτο κριτήριο την ασφάλεια τους ψηφίζουν οι πολίτες στις αυτοδιοικητικές εκλογές Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 07:01, 12.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σε αυτό το προεκλογικό debate θα μπουν τα κόμματα και όλοι οι υποψήφιοι, καθώς η πολιτική για την κλιματική κρίση έρχεται πλέον σε πρώτο πλάνο.