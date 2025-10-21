Πρωινό Magazino 21-10-2025

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Μεράνια Πασχαλίδη
Μεγάλες δυσκολίες στους δρόμους: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, ουρές 2,5 χλμ στη λεωφόρο Σχιστού
Πυκνώνει η κίνηση στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας, στην Κηφισίας και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων