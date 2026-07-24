Η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση σε στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κίροφ της Ρωσίας, η οποία προμηθεύει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης εγκατάσταση πετρελαίου σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, ενώ έκανε λόγο και για επιτυχημένα πλήγματα εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας (logistics), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις τοποθεσίες ή την έκταση των ζημιών.

Η επιχείρηση κατά των ρωσικών γραμμών εφοδιασμού

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η επιχείρηση με στόχο τη διατάραξη των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Είναι σημαντικό ότι η επιχείρηση κατά της ρωσικής επιμελητείας, η οποία προμηθεύει τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό υλικό, συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ουκρανική στρατηγική τους τελευταίους μήνες έχει επικεντρωθεί στην πραγματοποίηση επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας εναντίον εργοστασίων αμυντικής βιομηχανίας, αποθηκών καυσίμων, διυλιστηρίων και κέντρων εφοδιασμού στο εσωτερικό της Ρωσίας, επιδιώκοντας να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να διατηρεί τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στο μέτωπο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με τους ισχυρισμούς του Ζελένσκι.



Πηγή: skai.gr

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