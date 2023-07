Χιόνισε στο Γιοχάνεσμπουργκ για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Οι κάτοικοι της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής, του Γιοχάνεσμπουργκ, έμειναν έκπληκτοι όταν ξύπνησαν την περασμένη Δευτέρα και είδαν τα πάντα χιονισμένα. Πρόκειται για την πρώτη χιονόπτωση μετά από 11 χρόνια με ορισμένα παιδιά να βλέπουν για πρώτη φορά τέτοιες εικόνες.

People in South Africa's Johannesburg were delighted by a rare snowfall despite their 'freezing butts' ❄️ pic.twitter.com/VaTxuEBHB2

Ενώ μέρη της Νότιας Αφρικής δέχονται τακτικά χιόνι στους χειμερινούς μήνες του νότιου ημισφαιρίου από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, το Γιοχάνεσμπουργκ είχε χιόνι για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2012, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι του Γιοχάνεσμπουργκ περιέγραψαν το χιόνι ως «καθαρή μαγεία», και ως ένα «υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας».

Η καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Witwatersra

nd, Jennifer Fitchett, δήλωσε στην εφημερίδα Times της Νότιας Αφρικής ότι το χιόνι είναι απίθανο να διαρκέσει και προκλήθηκε από την αύξηση της υγρασίας, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον κρύο αέρα.

«Συμβαίνει μια φορά κάθε 10 χρόνια περίπου. Δεν είμαστε μια περιοχή που έχει πολλές χιονοπτώσεις και αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι το χειμώνα έχουμε ξηρές συνθήκες» είπε.

Τελευταία φορά χιόνισε το 2012 και πριν από αυτό το 2007, είπε.

IT IS SNOWING IN JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA



THAT IS WILD!!!!!!!



Like proper snow not just a light dusting pic.twitter.com/yUblKSajHC