H Παναγία των Παρισίων ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πύλες της

Με έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον πραγματοποιούνται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων πεντέμισι χρόνια μετά την πυρκαγιά, τον Απρίλιο του 2019, που κατέστρεψε το βέλος και την οροφή του ναού.

Την τελετή για την επαναλειτουργία του ναού, που έχει προγραμματιστεί στις 20:00 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, θα παρακολουθήσουν 2000 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων 40 αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών.

Στο Παρίσι βρίσκεται ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως άλλωστε και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τους οποίους θα συναντηθεί ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον διάδοχο του βρετανικού χρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η ΠτΔ Κατερίνα Σακελαροπούλου.

Τουλάχιστον 40 ηγέτες από όλον τον κόσμο θα δώσουν το «παρών»

Τουλάχιστον 40 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων απ' όλον τον κόσμο αναμένονται.

Εκτός από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον 40 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα παραστούν στην επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων, η οποία αποκαταστάθηκε μετά την πυρκαγιά του 2019.

Ο κατάλογος των ηγετών που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γαλλική προεδρία δεν είναι πλήρης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρίσκεται στο Παρίσι και νωρίτερα θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Πριν από αυτόν, ο Μακρόν θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη συμμετοχή τους: ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

