Η Βρετανία κατέγραψε ένα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, έπειτα από ένα πολυήμερο κύμα καύσωνα κατά τη διάρκεια των οποίων τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την ημέρα καταρρίπτονταν διαδοχικά.

Τα «προσωρινά στατιστικά στοιχεία» του Met Office δείχνουν πως ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας Ιούνιος που έχει ποτέ καταγραφεί στην Αγγλία σε ό,τι αφορά τη μέση θερμοκρασία», ανέφερε το δελτίο Τύπου του Met office.

Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 17,1 βαθμούς Κελσίου έναντι 16,9 βαθμούς Κελσίου για τον Ιούνιο του 2025, την ημερομηνία του προηγούμενου ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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