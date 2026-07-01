«Δώρο» Νετανιάχου σε Μπεν-Γκβιρ και Υπερορθόδοξους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου προσέφερε «γη και ύδωρ» στους Υπερορθόδοξους και το δίδυμο Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Μετά την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κυβέρνηση «ευρείας σύνθεσης», ο Νετανιάχου επικεντρώνεται στη συνέχιση της συνεργασίας με τα δεξιά κόμματα της σημερινής κυβέρνησης.

Στην τηλεοπτική συνέντευξή του στο Κανάλι 14, ανακοίνωσε προεκλογικές δεσμεύσεις προς την εθνοθρησκευτική Ακροδεξιά και τα υπερορθόδοξα κόμματα «Shas» και «Εβραϊσμός της Τορά» για να διασφαλίσει κυβερνητική συμπόρευση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου προσέφερε «γη και ύδωρ» στους Υπερορθόδοξους και στο δίδυμο Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς ενόψει βουλευτικών εκλογών.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Μετά το ηχηρό «όχι» που εισέπραξε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης «ευρείας σύνθεσης» μετά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, ο Βενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να απευθυνθεί στα δεξιά κόμματα που συμμετέχουν στη σημερινή κυβέρνηση, προκειμένου η συνεργασία τους να συνεχιστεί. Κατά την διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης που παραχώρησε χθες βράδυ στο ιδιωτικό Κανάλι 14, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγγειλε προεκλογικές δεσμεύσεις, προσφέροντας ουσιαστικά «γη και ύδωρ» στα αιτήματα τόσο της εθνοθρησκευτικής Ακροδεξιάς που εκφράζουν οι Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπετσατέλ Σμότριτς, όσο και τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα «Shas» και «Εβραϊσμός της Τορά», που έχουν θέσει εδώ και καιρό τις δικές τους προϋποθέσεις για περαιτέρω κυβερνητική συμπόρευση.

Πηγή: Deutsche Welle

Δικαστική μεταρρύθμιση και εβραϊκοί εποικισμοίΣυγκεκριμένα, ο Νετανιάχου δεσμεύθηκε δημόσια – και μάλιστα, ύστερα από πολύ καιρό – ότι θα ολοκληρωθεί η αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση που υποστηρίζεται από το δίδυμο Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς, αλλά και από τις δεξιότερες τάσεις του κόμματός του, Λικούντ, με κύριο εκφραστή της τον νυν υπουργό Δικαιοσύνης, Γιαρίβ Λεβίν. Όπως μάλιστα έχει γίνει γνωστό, στις λίγες ημέρες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της τακτικής κοινοβουλευτικής περιόδου πριν από την έναρξη των εργασιών του Τμήματος Διακοπών της Κνέσετ, μία σειρά νομοσχεδίων πρόκειται να ψηφιστούν, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο της εκτελεστικής εξουσίας έναντι της δικαστικής.Όσον αφορά τη διαχείριση του πολέμου, ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο IDF θα παραμείνει για όσο χρόνο χρειαστεί» τόσο στον Νότιο Λίβανο «έως ότου αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ», όσο και στα εδάφη της νότιας Συρίας, «επειδή το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχτεί στα σύνορά του τζιχαντιστικές τρομοκρατικές ομάδες». Για πρώτη φορά, μάλιστα, δήλωσε ότι «δεν είναι αντίθετος στην επανασύσταση εβραϊκών εποικισμών στη ζώνη της Γάζας που ελέγχεται σήμερα από τον ισραηλινό στρατό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «το Ισραήλ οφείλει να διαχειριστεί το ζήτημα με σύνεση». Με τη δήλωση αυτή, που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής Εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει πρόσφατη δήλωση του Μπετσαλέλ Σμότριτς ότι «είναι έτοιμα τα σχέδια ανασύστασης τριών εποικισμών στο βόρειο τμήμα της Γάζας», τονίζοντας ότι «το μόνο που χρειάζεται είναι το τελικό "πράσινο φως" του Νετανιάχου».Νόμος-δώρο για τους ΥπερορθόδοξουςΩστόσο, πολύ πιο σημαντικό κρίνεται το «άνοιγμα» που έκανε ο Νετανιάχου προς τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα που έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, πλην όμως συνεχίζουν να τη στηρίζουν κοινοβουλευτικά υπό τον όρο ότι θα εξευρεθεί μία «ικανοποιητική διέξοδος για το ζήτημα της υποχρεωτικής στράτευσης των μαθητών των εβραϊκών θεολογικών σχολών», όπως συχνά αναφέρουν κατά καιρούς οι ηγεσίες τους. Η χθεσινή συνέντευξη Νετανιάχου δεν ήταν τυχαίο ότι συνέπεσε με τη χθεσινή πρώτη υπερψήφιση στην Κνέσετ επί της αρχής του νομοσχεδίου αυξημένης τυπικής ισχύος («Θεμελιώδης Νόμος»), που ορίζει ότι «η μελέτη των Γραφών στις εβραϊκές θεολογικές σχολές αποτελεί προτεραιότητα της ισραηλινής νομοθεσίας». Μέχρις ότου το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταστεί Νόμος του Κράτους απομένουν άλλες δύο κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες (η πρώτη κατ’ άρθρον και η δεύτερη «σε σύνολο»), που υπολογίζεται ότι θα γίνουν κατά το προσεχές διάστημα. Όσο υπάρχει όμως αυτή η διαδικαστική εκκρεμότητα, αναμένεται να ανασταλεί η εφαρμογή όλων των ενταλμάτων σύλληψης κατά Εβραίων υπερορθόδοξων μαθητών θεολογικών σχολών που κατηγορούνται για λιποταξία και η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί πλήρως τα αιτήματα των υπερορθόδοξων κομμάτων «Shas» και «Εβραϊσμού της Τορά».Οι κάλπες αργούν ακόμηΠαρ’ όλα αυτά, οι χθεσινές υποσχέσεις του Νετανιάχου προς τα κόμματα της δεξιάς συγκυβέρνησης δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως το «τέλος του προεκλογικού παζαριού». Μέχρι τις βουλευτικές κάλπες, που υπολογίζονται για τα τέλη Οκτωβρίου, ο πολιτικός χρόνος είναι μεγάλος, όσο μάλιστα το κόμμα Λικούντ, υπό την ηγεσία του Νετανιάχου, συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

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