Εφιαλτικό τοπίο στις ΗΠΑ με «κοκτέιλ» από καπνούς, φωτιές και πλημμύρες

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές σκέπασε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, από τις Μεγάλες Λίμνες στα σύνορα με τον Καναδά έως την Ουάσινγκτον, την Παρασκευή, ενώ τα ορμητικά νερά από πλημμύρες σάρωναν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την περιοχή Hill Country του Τέξας. Παράλληλα, νέες πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα στη νύχτα στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό, με συνολικά 68 μεγάλες πυρκαγιές να μαίνονται πλέον σε 15 πολιτείες.

Εκατομμύρια Αμερικανοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με επικίνδυνες συνθήκες και οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα του καλοκαιριού έπλητταν ταυτόχρονα τη χώρα σε τρία μέτωπα: την ανατολική ακτή πνιγμένη στον καπνό, πλημμύρες στον Νότο και ταχύτατα εξαπλούμενες πυρκαγιές στη Δύση.

Οι πυροσβέστες δίνουν πλέον μάχη με 68 μεγάλες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 17 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό εξαιτίας κεραυνών, καθιστώντας την περιοχή τη μεγαλύτερη εστία πυρκαγιών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Εθνικό Διυπηρεσιακό Κέντρο Πυρκαγιών (NIFC).

Περισσότεροι από 17.400 πυροσβέστες, 140 ελικόπτερα και τέσσερα στρατιωτικά πληρώματα αεροσκαφών C-130 που πραγματοποιούν ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το NIFC επισημαίνει ότι η ιστορικά χαμηλή πτώση χιονιού στις Ορεινές Πολιτείες της Δύσης και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά ξηρές και εύφλεκτες συνθήκες, οι οποίες συνήθως δεν εμφανίζονται πριν από τα μέσα Αυγούστου.

Μέχρι στιγμής, φέτος έχουν καεί σχεδόν 3,72 εκατομμύρια στρέμματα (1,51 εκατομμύρια εκτάρια) σε ολόκληρη τη χώρα, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο στρέμματα την αντίστοιχη έκταση που είχε καεί στα μέσα Ιουλίου πέρυσι.

Ο Τζέσι Μπέρμαν, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ο οποίος μελετά τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην ανθρώπινη υγεία, δήλωσε ότι η ταυτόχρονη εκδήλωση πολλαπλών καταστροφών μπορεί να τις καταστήσει ακόμη πιο επικίνδυνες.

«Πρόκειται για σύνθετα φαινόμενα και αυτό μπορεί να κάνει τις επιπτώσεις τους πολύ σοβαρότερες από εκείνες που θα προκαλούσε το καθένα ξεχωριστά», ανέφερε ο Μπέρμαν.

Ο ειδικός για το κλίμα Τζόναθαν Όβερπεκ, κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, υποστήριξε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας τροφοδοτεί όλες αυτές τις καταστροφές μέσω του ίδιου βασικού μηχανισμού, παρότι οι συνέπειες φαίνονται εκ πρώτης όψεως αντίθετες.

Η θερμότερη ατμόσφαιρα απορροφά πιο έντονα την υγρασία από το έδαφος και τη βλάστηση, γεγονός που έχει καταστήσει το τοπίο του Καναδά πιο ξηρό και πιο επιρρεπές στις πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, η θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς πριν τους απελευθερώσει, προκαλώντας τις εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν σήμερα το Τέξας.

Σκοτείνιασε ο ουρανός από τον καπνό

Ο ουρανός από τη Μινεάπολη ως την Ουάσινγκτον έχει βαφτεί πορτοκαλί εξαιτίας των καπνών από τις πυρκαγιές στον Καναδά και έχει προκαλέσει επικίνδυνη υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα στις μεσοδυτικές, βορειοανατολικές και μεσοατλαντικές πολιτείες. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί – σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού – βρίσκονταν υπό κάποια μορφή προειδοποίησης για την ποιότητα του αέρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από συστάσεις αποφυγής της άσκησης σε εξωτερικούς χώρους έως οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του καπνού.

Smoke from wildfires in Canada has poured into the United States, causing air quality to plummet and masking landscapes in a thick, brown haze.



See pictures from around the US: https://t.co/CfHDN8xrIm pic.twitter.com/XhqWwwk1HG — CNN (@CNN) July 17, 2026

Σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία IQAir που εξετάζει την ποιότητα του αέρα, το Σικάγο είχε τη δεύτερη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο την Παρασκευή. Οι τοπικές αρχές έκλεισαν προσωρινά τα πάρκα και τις παραλίες κατά μήκος της λίμνης Μίσιγκαν, ακυρώνοντας ή μεταφέροντας σε εσωτερικούς χώρους όλες τις δραστηριότητες των δημοτικών υπηρεσιών πάρκων.

Wildfire smoke from Canada reduced visibility and pushed air quality to unhealthy levels in Chicago, leading residents to wear masks and limit outdoor activities https://t.co/bu6xKxFNaB pic.twitter.com/lP7gF7GaGU — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Οι αποφάσεις αυτές περιόρισαν σημαντικά τους κατοίκους που δεν διαθέτουν κλιματισμό, οι οποίοι σύμφωνα με το Civic Data Atlas αντιστοιχούν περίπου στο 4% των νοικοκυριών της πόλης. Η θερμοκρασία αναμενόταν να ξεπεράσει τους 32°C, ενώ η αισθητή θερμοκρασία θα έφθανε τους 36°C.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Ντιτρόιτ, η Μινεάπολη και το Τορόντο συγκαταλέγονταν στις πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου.

Πλημμύρες στο Τέξας

Οι βροχοπτώσεις στο Τέξας άρχισαν να υποχωρούν από χθες Παρασκευή, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ζεστός και ξηρός καιρός. Ωστόσο, η περιοχή Hill Country υπέστη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταστροφικές πλημμύρες, με ορισμένες περιοχές να έχουν δεχθεί περισσότερες από 686 χιλιοστά βροχής από την Τρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή απέναντι στους κινδύνους από τα νερά. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το απόγευμα, ακόμη και αν οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις έχουν πλέον περάσει, «τα ποτάμια θα συνεχίσουν να φουσκώνουν». Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι αρκετοί μεγάλοι ποταμοί θα φτάσουν στη μέγιστη στάθμη τους μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Scenes of widespread destruction after catastrophic flooding tore through the Texas Hill Country. The Guadalupe River at Center Point rose 32 feet in only 4 hours. https://t.co/sabGKpf3uy pic.twitter.com/5xgqvtzGKn — AccuWeather (@accuweather) July 17, 2026

Η πολιτεία επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων από τις πλημμύρες αυτής της εβδομάδας: ενός 65χρονου άνδρα που παρασύρθηκε μαζί με το τροχόσπιτό του κοντά στην πόλη Comfort και ενός 74χρονου άνδρα που εισήλθε με το όχημά του σε πλημμυρισμένο δρόμο στην κομητεία Uvalde. Τα σωστικά συνεργεία έχουν απεγκλωβίσει εκατοντάδες ανθρώπους από τα ορμητικά νερά τις τελευταίες ημέρες.

Οι πλημμύρες στο Τέξας σημειώνονται μόλις δύο εβδομάδες μετά την επέτειο της καταστροφικής πλημμύρας του περασμένου Ιουλίου στον ποταμό Γουαδελούπη, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 135 ανθρώπους στις ίδιες περιοχές που πλήττονται ξανά σήμερα.



Πηγή: skai.gr

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