Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα στα ανοικτά της βόρειας Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά του νομού Ίβατε, βόρεια από την κυριότερη ιαπωνική νήσο Χονσού, σε βάθος 30 χιλιομέτρων, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ως αυτό το στάδιο.

The Japan Meteorological Agency says the magnitude 6.9 quake occurred off the coast of Iwate Prefecture and had an intensity of upper 6 on the Japanese scale of zero to 7 in the hardest-hit areas in the hardest-hit areas of Aomori Prefecture. https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/dnuBDdKgKK — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 25, 2026

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο, μια κάτοικος της πόλης Χασικάμι, στην ακτή, διαβεβαίωσε πως η μόνη ζημιά στο σπίτι της ήταν πως έπεσε κάδρο.

Πλάνα που μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK εικόνιζαν την κυκλοφορία να συνεχίζεται ομαλά στους δρόμους της Χατσινόχε, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στον Ειρηνικό, όχι μακριά από το επίκεντρο.

Η Ιαπωνία, πάνω από σημείο όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, καταγράφει χιλιάδες αισθητούς σεισμούς κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, όμως δεν είναι σπάνιες οι ισχυρές δονήσεις.

Πολλοί στο ασιατικό αρχιπέλαγος παραμένουν στοιχειωμένοι από τις μνήμες του υποθαλάσσιου σεισμού 9 βαθμών και του τσουνάμι που τον ακολούθησε την 11η Μαρτίου 2011, με απολογισμό κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους, πέρα από την καταστροφή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Φουκουσίμα.

Πηγή: skai.gr

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