Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί στη Δυτική Όχθη από ισραηλινά πυρά σε πορεία «οργής» της Χαμάς (βίντεο)

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων της «ημέρας οργής» της Χαμάς που έγιναν προς υποστήριξη της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

#BREAKING Israeli police use tear gas to suppress Palestinians who have been barred from praying at Al-Aqsa Mosque: Anadolu correspondent pic.twitter.com/pcSxvwXJFr