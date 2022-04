Επίθεση με μπογιές δηλώνει πως δέχθηκε ο Ντμίτρι Μουράτοφ ο διευθυντής της Novaya Gazeta, την ώρα που βρισκόταν σε τρένο στην Μόσχα.

O Ρώσος συντάκτης, ο οποίος έχει βραβευτεί με Νομπέλ αναφέρει ότι ένας άνδρας εμφανίστηκε μπροστά του και του πέταξε κόκκινη μπογιά , λέγοντας του «Mουράτοφ, να ένα από τα αγόρια μας».

«Τα μάτια μου καίνε τρομερά» είπε μετά την επίθεση ο Μουράτοφ .

Αφορμή της επίθεσης όπως λέει ήταν η στάσης της εφημερίδας του για τον πόλεμο στην Ουκρανία .

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Nexta-Τv μετέδωσε φωτογραφία του δημοσιογράφου οπού φαίνεται να έχει καλυφθεί ολόκληρος με μπογιά.

"They poured oil paint with acetone in the compartment. My eyes are burning terribly. A train from Moscow to Samara. Oil smell all over the carriage. I'll try to wash myself. He shouted: "Muratov, here's one for our boys", the head of Novaya Gazeta said. pic.twitter.com/DmWFPJFued