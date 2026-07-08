Βουτιά στο ισπανικό χρηματιστήριο μετά την επίθεση Τραμπ

Σε ένα ευρύτερο selloff των ευρωπαϊκών μετοχών οδήγησε η κατά 2,60% πτώση του ισπανικού IBEX 35, η οποία ήρθε σε συνέχεια της σφοδρής επίθεσης που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά της συμμάχου στο ΝΑΤΟ, χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαρακτήρισε την Ισπανία «απαράδεκτο εταίρο», δηλώνοντας παράλληλα πως οι ΗΠΑ διακόπτουν τις εμπορικές σχέσεις μαζί της.

Οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διευρύνθηκαν με αφορμή και τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έχει τελειώσει, στέλνοντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Η επίθεση Τραμπ οδήγησε τον ισπανικός δείκτη κάτω από τις 19.000 μονάδες.

Την ίδια στιγμή ο γαλλικός CAC 40 βρέθηκε να καταγράφει απώλειες 2,15% με τον Euro Stoxx 50 να υποχωρεί 1,93%.

Ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 2,32% και ο βρετανικός FTSE 100 1,56%.

Το ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του δολαρίου, στα 1,14107 με τη στερλίνα να υποχωρεί 0,15% έναντι του αμερικανικού νομίσματος.

«Αναμενόμενο»

«Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το αναμενόμενο», ήταν η πρώτη αντίδραση του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας Πέδρο Σάντσεθ στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου πως διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η Μαδρίτη σημείωσε παράλληλα: «έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις, δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό».

Πηγή: skai.gr

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