Πλοίο με συνεργείο του CNN δέχθηκε καταιγισμό από κανόνια νερού της Κίνας

Νέα σοβαρή ένταση σημειώθηκε την Παρασκευή στη Νότια Σινική Θάλασσα, όταν πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον φιλιππινέζικων σκαφών, ανάμεσά τους και ενός που μετέφερε τηλεοπτικό συνεργείο του CNN, κοντά στον αμφισβητούμενο ύφαλο Scarborough Shoal.

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Το συνεργείο του αμερικανικού δικτύου επέβαινε σε σκάφος του Γραφείου Αλιείας και Υδάτινων Πόρων των Φιλιππίνων, το οποίο συμμετείχε σε αποστολή ανεφοδιασμού καυσίμων για ντόπιους αλιείς στην περιοχή.

Καθώς τα φιλιππινέζικα πλοία πλησίαζαν τον ύφαλο, μεγάλα σκάφη της Κινεζικής Ακτοφυλακής τα περικύκλωσαν.

Μέσω μεγαφώνων προειδοποίησαν να αποχωρήσουν άμεσα, ενώ ένα από τα κινεζικά πλοία πραγματοποιούσε συνεχείς ελιγμούς γύρω από το σκάφος του CNN, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κανόνι νερού.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, τα σκάφη της υπέστησαν «επικίνδυνους ελιγμούς και επιθέσεις με κανόνια νερού», ενώ ένα κινεζικό πλοίο πλησίασε σε απόσταση μόλις επτά μέτρων από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι δημοσιογράφοι, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο σύγκρουσης.

Τελικά η αποστολή διακόπηκε και τα φιλιππινέζικα πλοία επέστρεψαν στο λιμάνι, με τις αρχές να επικαλούνται την προσέγγιση ισχυρού τυφώνα.

Σύμφωνα με τη Μανίλα, στην περιοχή βρίσκονταν συνολικά 15 κινεζικά σκάφη της Ακτοφυλακής και της λεγόμενης «θαλάσσιας πολιτοφυλακής», έναντι 10 φιλιππινέζικων πλοίων.

Το Πεκίνο υποστήριξε ότι οι ενέργειες της Ακτοφυλακής ήταν «νόμιμες και αναγκαίες» για την προστασία της κινεζικής κυριαρχίας, κάνοντας λόγο για παράνομες δραστηριότητες φιλιππινέζικων σκαφών στα ύδατα γύρω από το Huangyan, όπως αποκαλεί η Κίνα τον ύφαλο Scarborough.

Ένα ακόμη επικίνδυνο γεοπολιτικό μέτωπο

Το Scarborough Shoal βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού Λουζόν και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες αντιπαράθεσης στη Νότια Σινική Θάλασσα. Αν και διεκδικείται από Κίνα, Φιλιππίνες και Ταϊβάν, από το 2012 βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του Πεκίνου.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς από τη Νότια Σινική Θάλασσα διέρχεται περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, γεγονός που καθιστά κάθε επεισόδιο πιθανή εστία ευρύτερης κρίσης.

Τρίτο επεισόδιο μέσα σε μία εβδομάδα

Το περιστατικό αποτελεί την τρίτη σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων μέσα σε λίγες ημέρες.

Τη Δευτέρα 20/7, σημειώθηκε επεισόδιο στο Second Thomas Shoal, όταν, σύμφωνα με τη Μανίλα, σκάφος της Κινεζικής Ακτοφυλακής συγκρούστηκε με φιλιππινέζικο, ενώ ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ πληρωμάτων με κουπιά και ξύλινα ρόπαλα, αφήνοντας δύο Φιλιππινέζους στρατιώτες τραυματίες.

Την Πέμπτη, κινεζικά πλοία χρησιμοποίησαν εκ νέου κανόνια νερού και επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να εμποδίσουν αποστολή ανεφοδιασμού φιλιππινέζων αλιέων κοντά στον ίδιο ύφαλο.

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν και τα τρία περιστατικά. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε από τη σύνοδο του ASEAN στη Μανίλα ότι η Ουάσινγκτον παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της έναντι των Φιλιππίνων.

«Έχουμε έναν ρόλο και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τους συμμάχους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι Φιλιππίνες καλύπτονται από τη Συνθήκη Αμοιβαίας Άμυνας με τις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον φιλιππινέζικων δυνάμεων ή πλοίων θα μπορούσε να ενεργοποιήσει αμερικανική στρατιωτική συνδρομή.

Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην περιοχή, ενώ και οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τις ναυτικές τους δυνάμεις στον δυτικό Ειρηνικό, διατηρώντας τη Νότια Σινική Θάλασσα ως ένα από τα πιο επικίνδυνα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη.



Πηγή: skai.gr

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