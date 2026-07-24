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Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο μετά την ενεργοποίηση αεροπορικού συναγερμού

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία, ενώ οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε δράση

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Ουκρανία

Εκρήξεις συντάραξαν σήμερα το πρωί την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) στην πόλη, μετά την ενεργοποίηση του αντιαεροπορικού συναγερμού για επικείμενη αεροπορική επιδρομή σε μια μάλλον ασυνήθιστη ώρα της ημέρας.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν αρκετές μεγάλες εκρήξεις ενώ ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε ασφαλή σημεία προσθέτοντας ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας είναι «σε δράση». 

Οι βομβαρδισμοί αυτοί έγιναν ύστερα από ουκρανικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία εκρήξεις Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
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